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Происшествия
Тело 14-летнего мальчика достали из Каменного лога
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В Липецке и Ельце объявлен отбой красного уровня опасности
Происшествия
Красный уровень угрозы объявлен в Ельце
Происшествия
В Липецке работает ПВО, а для области объявлен желтый уровень
Происшествия
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Происшествия
1109
сегодня, 00:10
Красный уровень угрозы объявлен в Ельце
В Ельце объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА». Ранее красный уровень был введен в Липецке, а на территории всей области объявлен режим воздушной опасности.
воздушная тревога
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