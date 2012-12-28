С жителя Нижегородской области взыскали 250 000 рублей, которые чаплыгинская пенсионерка отправила мошенникам

71-летнюю женщину убедили перевести деньги на «безопасный счёт».

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск прокурора Чаплыгинского района в интересах 71-летней пенсионерки, пострадавшей от мошенников. В июне прошлого года пожилую женщину под предлогом вывода инвестированных средств убедили перевести на «безопасный счёт» 250 тысяч рублей.По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», в ходе расследования которого вышли на владельца счета, на который были перечислила деньги.Теперь с мужчины из Нижегородской области взыскании неосновательное обогащение.