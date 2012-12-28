48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта
Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
Общество
57
6 минут назад
Липецкая вечЁрка: сбитый поездом, понижение ЖК «Турист» и клещ впился в Уваркину
Сегодня, 17 марта, поезд сбил насмерть 54-летнего мужчину, состоялось заседание Арбитражного суда по делу о ЖК «Турист-2», и санитарные врачи рассказали, что клещи уже покусали 33 человека.
Рано утром у моста на Товарном проезде грузовой состав насмерть сбил мужчину.
Чуть позже выяснилось, что погибшему было 54 года. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку.
«Там многие погибали, поезд не видно», — написала Бабушка.
«Зацепер видать», — предположил Конь.
«Виноваты наушники», — уверен Это другое.
«Печально: Теперь дыру в заборе точно заделают, и ходить придется по мосту, где тоже могут сбить машины», — переживает Безмасочник.
В Арбитражном суде сегодня слушался иск прокуратуры о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2». Стороны попросили время на ознакомление с дополнительными документами и заседание отложено до 23 апреля. Судя по всему процесс обещает быть длительным.
За месяц прошедший с начала судебного слушаниях застройщик изменил часть проектной документации. Это касается расположения площадки ТБО, трансформаторной подстанции, парковочных мест, размещения площадки для мойки колес транспорта на выезде со строительной площадки.
«Мы провели серию встреч с архсообществом Липецка. Сейчас мы рассматриваем возможность понижения этажности башни с одновременным сохранением общей продаваемой площади квартала. Одновременно мы обсуждаем вопрос изменения внешнего облика башни. Как мы и говорили, «Брусника» готова к конструктивному обсуждению проекта», — сообщили в пресс-службе группы компаний «Брусника».
Почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников поделился с GOROD48 своими впечатлениями от сегодняшнего заседания.
«Заседание было менее интересным, чем прошлое. Обменивались документами. Руководитель проекта подтвердил мне, что убирают помойку из Нижнего парка и размещают на своей территории, что уже можно расценивать, как шаг навстречу интересам жителей Липецка. Кроме того были подтверждены намерения понизить высотную секцию на два этажа, компенсировав это сокращение за счёт повышения этажности остальных секций. Что на взгляд липецкого архитектурного сообщества, не спасёт ситуацию. То есть над главной площадью города сформированной пятиэтажными зданиями, будут нависать не 28, а 26 этажей. И эти 26 этажей будут также закрывать в открывающейся исторической панораме при взгляде с левого берега реки Воронеж, главный композиционный акцент силуэта застройки — колокольню кафедрального собора Рождества Христова. В процессе заседания выяснилось, что в расчёт парковочных мест «Брусника» включила не только существующие городские парковочные места для посетителей Нижнего парка (что оспаривается прокуратурой), но и парковочные места принадлежащие самому Арбитражному суду, в котором проходит настоящий судебный процесс! На заседании представителями «Брусники» было заявлено, что они решили не претендовать на парковочные места Арбитражного суда, что вызвало явное оживление присутствующих в зале заседаний».
Новость зацепила читателей GOROD48 и набрала большое количество комментариев.
«Через речку улица Спиртозаводская, вся по снос. Места — хоть пять туристов навтыкай и на набережную останется, а под распил, хоть мост на лысый остров стройте. А у Нижнего этот турист будет как рог во лбу торчать», — заметил гость.
«Очень печально, что мнение горожан не учитывается», — написала Лиза.
«Таим давно пора высотки начать строить. Море пустующей земли в Нижнем парке», — съязвил Все правильно делают.
«Много пустой земли около драмтеатра, предлагаю не жадничать и там поставить ЖК «Драмтеар — 2», — предложил Строитель.
«Не понимаю, о чем думает администрация Липецка и архитекторы города, когда дают разрешение о строительстве жилых домов в центре. Да там нет ни садиков, ни школ, ни магазинов! Зачем уплотнять центр этими 20-этажными муравейниками? Какой ужасный некрасивый дом, нависший над дорогой, сдают на Арктической. Кроме тех, кто оплатил там квартиры и тех, кто поимел с этой стройки прибыль, он хоть кому-нибудь нравится? Когда же архитекторы будут получать достойное образование и чувствовать гармонию?», — возмущается Житель.
Это называется — не верь глазам своим. Липчане видят, как буксует трамвайная концессия: сразу в нескольких местах убрали старые рельсы, но новые так и не уложили. Однако по документам план модернизации за 2024 го перевыполнен на 22%! Как такое могло произойти, попытался разобраться GOROD48.
«Ванга предсказала, что придёт чума. Но настала эра слабого ума», — считает Неуклюжий.
«Трамвай построить, не ишака купить», — пояснила Классика.
«Всё идёт по плану! Троллейбусы угробили, трамвай сконцессионировали! Всё во имя чьих то автобусов», — предположил Артем.
33 жителя области обратились к медикам после укусов клещей. Первый пострадал еще 10 марта. Такой статистикой поделились санитарные врачи. Среди пострадавших оказалась дочь экс-мэра, а ныне сенатора Евгении Уваркиной — Людмила.
Напомним, что клещи в нашей области являются переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека. Все эти болезни довольно опасные. Так что, если вас укусил клещ, к ситуации стоит отнестись предельно внимательно.
Присосавшихся к телу клещей следует как можно быстрее удалить, либо самим, а если не получается — обратиться к врачам. Самостоятельно удаленного клеща надо сохранить (его можно поместить в плотно закрывающуюся емкость), а потом привезти в лабораторию на исследование.
Синоптики уже несколько дней говорят о похолодании, а на улице светит солнце. Завтра в Липецке, будет около нуля градусов. Так что одевайтесь с расчетом на изменчивую погоду.
0
0
0
0
1
Комментарии