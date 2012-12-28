Липецкая вечЁрка: сбитый поездом, понижение ЖК «Турист» и клещ впился в Уваркину

Сегодня, 17 марта, поезд сбил насмерть 54-летнего мужчину, состоялось заседание Арбитражного суда по делу о ЖК «Турист-2», и санитарные врачи рассказали, что клещи уже покусали 33 человека.