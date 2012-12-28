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Говорит Липецк
731
сегодня, 13:14
46

Вам часто попадаются автобусы с кондиционерами?

Есть счастливчики, которые только в таких и ездят.

В прошлом году мэрия отметила стикерами со снежинками автобусы с кондиционерами. Мы спросили липчан, а часто ли им попадаются такие автобусы?

Как оказалось, большинство участников нашего опроса, такими автобусами пользуется периодически. В большинстве же случаев липчане ездят в душных салонах.

Зато несколько счастливчиков заявили, что они ездят только в автобусах с кондиционерами.

Если в автобусе жарко, горожане открывают окна, просят водителя включить кондиционер (бывает, что он просто выключен), берут с собой воду. Есть и такие, кто приучил свой организм к жаре и сейчас им комфортно.
Говорит Липецк
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Комментарии (46)

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Люся
3 минуты назад
Самые топовые маршруты 306,315,322,324,325,330,345,352 они все без кондиционеров, так еще часто и битком едут.
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Ххх
17 минут назад
Какой мэр такие и автобусы, мы заслужили и то и другое.
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Мама
21 минуту назад
Езжу с малышом в коляске на автобусах. Маршруты 325,330, 322 - без кондиционеров вообще. А те автобусы, в которых они есть - работает печка
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Странно
3 минуты назад
А куда Вы ездите в такую жару? Поясните, пожалуйста. Может, это ненужные поездки?
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Липа
22 минуты назад
Маршрут 325 - ни одного автобуса с кондиционером!!!
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Sергий
25 минут назад
Надо владельцев частных маршрутов с автобусами без кондиционеров посадить в такой автобус и провести от конечной до конечной. Если не поймут, то сделать обратный рейс.
Ответить
Sергий
25 минут назад
Надо владельцев частных маршрутов с автобусами без кондиционеров посадить в такой автобус и провести от конечной до конечной. Если не поймут, то сделать обратный рейс.
Ответить
Ездить
28 минут назад
Часто приходится, за это лето два или три раза сел в такой автобус
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знающий
28 минут назад
Зачем этот опрос устраивать? Журналист стоит на остановке общественного транспорта и все видно, что 99% транспорта без кондиционеров, кроме маршрута № 8. Почему транспорт в жару превратили в скотовозки? Почему департамент никак не влияет на выполнение человеческих перевозок?
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Житель
29 минут назад
Сегодня часов в 10 утра сел на Алмазной в автобус 306 маршрута. Дай Бог здоровья водителю - чисто, прохладно, объявление остановок. Даже пахло в автобусе приятно.
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И
29 минут назад
ЭТи счастливчики водители тех автобусов
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