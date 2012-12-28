Спортсменка с ростом 129 см выиграла чемпионат России, выполнив норматив мастера международного класса
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Говорит Липецк
731
сегодня, 13:14
46
Вам часто попадаются автобусы с кондиционерами?
Есть счастливчики, которые только в таких и ездят.
Как оказалось, большинство участников нашего опроса, такими автобусами пользуется периодически. В большинстве же случаев липчане ездят в душных салонах.
Зато несколько счастливчиков заявили, что они ездят только в автобусах с кондиционерами.
Если в автобусе жарко, горожане открывают окна, просят водителя включить кондиционер (бывает, что он просто выключен), берут с собой воду. Есть и такие, кто приучил свой организм к жаре и сейчас им комфортно.
4
0
0
0
1
Комментарии (46)