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48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта
Общество
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45 минут назад
Поезд сбил 54-летнего мужчину
По данному факту Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку.
— Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку обстоятельств гибели липчанина, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
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