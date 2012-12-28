Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 10:51
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Бетонное укрытие в Тракторном очистили от ящиков торговцев
Власти Липецка напомнили: хранить что-либо в убежищах запрещено.
В администрации Липецка отреагировали на сообщения. Работники департамента развития территории освободили укрытие и поговорили с торговцами.
«Укрытия ни в коем случае нельзя использовать для складирования. Их предназначение — обеспечение безопасности, а не хранение товаров или других предметов», — напомнили в администрации города.
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