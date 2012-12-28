Бетонное укрытие в Тракторном очистили от ящиков торговцев

Власти Липецка напомнили: хранить что-либо в убежищах запрещено.

В Тракторном уличные торговцы приспособили бетонное укрытие от БПЛА под склад своих ящиков. Об этом накануне в соцсетях сообщили жители района, возмущенные таким использованием защитного сооружения.В администрации Липецка отреагировали на сообщения. Работники департамента развития территории освободили укрытие и поговорили с торговцами.«Укрытия ни в коем случае нельзя использовать для складирования. Их предназначение — обеспечение безопасности, а не хранение товаров или других предметов», — напомнили в администрации города.