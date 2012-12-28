Девушка из Усмани выиграла первенство Европы по боксу

В 16 лет у Несветаевой уже солидная коллекция медалей.

Вчера вечером состоялся финал против Фидан Бакаровой из Азербайджана. Преимущество Несветаевой было огромным: во втором раунде она отправила соперницу в нокдаун, а в третьем довела бой до победы.















Екатерина во второй раз подряд выигрывает первенство Старого Света. В прошлом году она победила на Евро в столице Боснии и Герцеговины Сараево. А ещё она выиграла три последних чемпионата России среди своих сверстниц. Тренирует «звёздочку» Владимир Зимин.











Поздравление от тренера





Екатерина Несветаева из Усмани выиграла первенство Европы среди девушек 15-16 лет в сербском городе Нови-Пазар.В весовой категории до 63 кг наша девушка в первом поединке выиграла у хозяйки ринга Мирьяны Мастилович из Сербии, причем бой был остановлен уже в первом раунде ввиду явного преимущества Екатерины.