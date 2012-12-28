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Спорт
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сегодня, 08:08
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Девушка из Усмани выиграла первенство Европы по боксу
В 16 лет у Несветаевой уже солидная коллекция медалей.
В весовой категории до 63 кг наша девушка в первом поединке выиграла у хозяйки ринга Мирьяны Мастилович из Сербии, причем бой был остановлен уже в первом раунде ввиду явного преимущества Екатерины.
Вчера вечером состоялся финал против Фидан Бакаровой из Азербайджана. Преимущество Несветаевой было огромным: во втором раунде она отправила соперницу в нокдаун, а в третьем довела бой до победы.
Екатерина во второй раз подряд выигрывает первенство Старого Света. В прошлом году она победила на Евро в столице Боснии и Герцеговины Сараево. А ещё она выиграла три последних чемпионата России среди своих сверстниц. Тренирует «звёздочку» Владимир Зимин.
Поздравление от тренера
Напомним, в прошлом году Дина Сикстус из Лебедяни выиграла первенство мира по боксу, которое проходило в черногорской Будве.
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