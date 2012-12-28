На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Общество
512
50 минут назад
16
ЖК «Турист-2» может стать ниже, чем было задумано первоначальным проектом
В проект жилого комплекса вносятся изменения.
«Мы провели серию встреч с архсообществом Липецка. Сейчас мы рассматриваем возможность понижения этажности башни с одновременным сохранением общей продаваемой площади квартала. Одновременно мы обсуждаем вопрос изменения внешнего облика башни. Как мы и говорили, «Брусника» готова к конструктивному обсуждению проекта», — сообщили в пресс-службе группы компаний «Брусника».
Как, при сокращении этажность башни, сохранится общая продаваемая площадь квартир, в компании не уточнил. Однако добавили: «то, что не продаётся, убрано из продажи».
Почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников предположил, что снизив количество этажей в главной башне, застройщик увеличит этажность других секций.
— Это не решит проблему приведения жилого комплекса к нормативам по площади застройки, — сказал Сергей Сошников, добавив, что большое количество изменений проекта свидетельствует о его крайне низком качестве. — Я проверил инсоляцию (освещенность жилья солнцем). В перовой, высотной, секции нет нормативной инсоляции (менее 50%) в 21 квартире. Во второй секции одна квартира на втором этаже не инсолируется. В третьей девятиэтажной секции не инсолируется восемь квартир. В прошлый раз я насчитал более 50 квартир без инсоляции. По правилам, если даже одна квартира не инсолируется, проект заворачивают! Эта норма является обязательной. Инсоляцию можно привести в норму сделав перепланировку квартир с увеличением их площади и уменьшением их количества. Но это будет уже совсем другой проект, который должен пройти заново экспертизу и всю процедуру согласования и получения разрешения на строительство.
По мнению Сергея Сошкникова, нужно остановить строительство ЖК на время, пока в проект не внесут все необходимые коррективы и согласуют их. Напомним, прокуратура в качестве обеспечительных мер просила суд остановить строительство, но это ходатайство было отклонено.
2
0
2
1
0
Комментарии (16)