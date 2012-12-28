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50 минут назад
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ЖК «Турист-2» может стать ниже, чем было задумано первоначальным проектом

В проект жилого комплекса вносятся изменения.

Сегодня в Арбитражном суде состоится очередное заседание по иску прокуратуры Липецкой области о признании недействительным разрешения на строительство ЖК «Турист-2». За месяц, прошедший с предыдущего заседания, проект нового жилого комплекса, судя по всему, начал меняться.

«Мы провели серию встреч с архсообществом Липецка. Сейчас мы рассматриваем возможность понижения этажности башни с одновременным сохранением общей продаваемой площади квартала. Одновременно мы обсуждаем вопрос изменения внешнего облика башни. Как мы и говорили, «Брусника» готова к конструктивному обсуждению проекта», — сообщили в пресс-службе группы компаний «Брусника».

Как, при сокращении этажность башни, сохранится общая продаваемая площадь квартир, в компании не уточнил. Однако добавили: «то, что не продаётся, убрано из продажи».

Почетный председатель правления липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников предположил, что снизив количество этажей в главной башне, застройщик увеличит этажность других секций.

— Это не решит проблему приведения жилого комплекса к нормативам по площади застройки, — сказал Сергей Сошников, добавив, что большое количество изменений проекта свидетельствует о его крайне низком качестве. — Я проверил инсоляцию (освещенность жилья солнцем). В перовой, высотной, секции нет нормативной инсоляции (менее 50%) в 21 квартире. Во второй секции одна квартира на втором этаже не инсолируется. В третьей девятиэтажной секции не инсолируется восемь квартир. В прошлый раз я насчитал более 50 квартир без инсоляции. По правилам, если даже одна квартира не инсолируется, проект заворачивают! Эта норма является обязательной. Инсоляцию можно привести в норму сделав перепланировку квартир с увеличением их площади и уменьшением их количества. Но это будет уже совсем другой проект, который должен пройти заново экспертизу и всю процедуру согласования и получения разрешения на строительство.

По мнению Сергея Сошкникова, нужно остановить строительство ЖК на время, пока в проект не внесут все необходимые коррективы и согласуют их. Напомним, прокуратура в качестве обеспечительных мер просила суд остановить строительство, но это ходатайство было отклонено.
Турист
строительство
прокуратура
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
ХХХ
7 минут назад
Кстати арбитражный суд влепили по середине,не пришей рукав ,что называется......И няхай с ним....И тааак пойдёт....
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знающий
8 минут назад
ЖК Приоритет на 19 микрорайоне. Тот, кто дал разрешение на его строительство, посадить в тюрьму с конфискацией. Дома, что у дороги 17 и 25 этажей стоят в 10 метрах !!!!!!!!!!!!!!!!! друг от друга??????????????? Люди должны подать в суд и произвести перерасчет, эта тюрьма не должна стоить больше 5 тысяч за квадратный метр.
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гость
8 минут назад
Через речку улица Спиртозаводская, вся по снос. Места - хоть 5 туристов навтыкай и на набережную останется, а под роспил хоть * мост на лысый остров стройте...А у Нижнего этот турист будет как рог во лбу торчать
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гость
9 минут назад
Через речку улица Спиртозаводская, вся по снос. Места - хоть 5 туристов навтыкай и на набережную останется, а под роспил хоть * мост на лысый остров стройте...А у Нижнего этот турист будет как рог во лбу торчать
Ответить
Кирил
15 минут назад
Не зря там не строили высотки раньше... Жаль тех, кто купит там квартиры.
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ХХХ
16 минут назад
Нельзя строить там вообще жилой комплекс.Это центральная площадь и парк. Сделать лучше там фудкорт на открытом воздухе в современном стиле. А уже в планах снести ДЦ Динамо и Тренировочную площадку МЧС.Вы знали? Так знайте. Там могут потом такие же башни появиться и испортить центр окончательно. Не будет не праздников на площади,не салютов ну и про музыкальный фонтан давно уже и так забыли.... Будут сотни машин и хаос
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Житель
26 минут назад
Какая необходимость там строить человейники. Абсолютно всем понятно, что это глупость. Жаль реку и парк. Удар экологии.
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НЛМК
7 минут назад
Я своей санзоной по нормативам половину Липецка накрываю, а по факту в документах, по периметру забора. Вот так) И доплачивать жителям не обязан за суровые условия проживания!
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Нормальный
31 минуту назад
80% квартир в Липецке не инсолируются по нормам, есть дома в квартиры которых вообще солнечные лучи попадают несколько дней в году. И НИЧЕГО! Ни один липецкий архитектор не возбудился и не привлек прокуратуру!!! А здесь то археологи что то типа найдут, то солнце не попадает в окна, скоро начнут выдумывать, что под стройкой динозавры живут и их нельзя беспокоить или аналогичный бред.
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Житель
16 минут назад
И дорога между туристом и судом куда то подевалась. Огромную закрытую парковку судьи себе сделали, а съезд с Карла Маркса перекрыли и остановку перенесли.
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ХХХ
34 минуты назад
Нельзя строить там вообще жилой комплекс.Это центральная площадь и парк. Сделать лучше там фудкорт на открытом воздухе в современном стиле. А уже в планах снести ДЦ Динамо и Тренировочную площадку МЧС.Вы знали? Так знайте. Там могут потом такие же башни появиться и испортить центр окончательно. Не будет не праздников на площади,не салютов ну и про музыкальный фонтан давно уже и так забыли.... Будут сотни машин и хаос
Ответить
Житель
12 минут назад
Конечно снести Динамо, ведь Катящиеся Камни на подходе. Там всем места хватит. Слышали?
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Савелий
35 минут назад
В Москве давно уже на нормы освещенности забили. Окно в окно строят. На 1000 квартир 3 машиноместа. И ничего.. Люди берут. В ипотеку под 30% годовых.
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