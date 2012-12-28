На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Бывший куратор городских дорог и благоустройства стал и.о. министра строительства и архитектуры
Происшествия
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сегодня, 09:55
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В Липецке утром поезд сбил мужчину
Личность погибшего пока не установлена.
Пострадавший скончался на месте. Его личность пока не установлена. На вид погибшему около 60 лет. На место происшествие выехали правоохранительные органы.
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