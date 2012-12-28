В Липецке утром поезд сбил мужчину

Личность погибшего пока не установлена.

Сегодня в 8:50 на единый номер экстренных служб «112» позвонил дежурный по железнодорожной станции «Липецк» и сообщил, что у моста в районе Товарного проезда грузовой состав, следовавший со станции «Елец» на станцию «Грязи-Орловские», сбил мужчину.Пострадавший скончался на месте. Его личность пока не установлена. На вид погибшему около 60 лет. На место происшествие выехали правоохранительные органы.