В закрытой изнутри квартире нашли полуразложившийся труп

Причины смерти жителя Ельца выясняют судмедэксперты.

Вчера полицейские в сопровождении сотрудника Следственного комитета вскрыли дверь квартиры в Ельце, из которой доносился тошнотворный запах. В квартире был обнаружен полуразложившийся труп. Личность умершего идентифицировали — им оказался 46-летний хозяин квартиры.Криминалисты при визуальном осмотре не нашли на его теле признаков насилия. Теперь дело — за судебными медиками, которые установят причины смерти мужчины.