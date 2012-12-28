Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Происшествия
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51 минуту назад
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В закрытой изнутри квартире нашли полуразложившийся труп
Причины смерти жителя Ельца выясняют судмедэксперты.
Криминалисты при визуальном осмотре не нашли на его теле признаков насилия. Теперь дело — за судебными медиками, которые установят причины смерти мужчины.
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