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636
51 минуту назад
5

В закрытой изнутри квартире нашли полуразложившийся труп

Причины смерти жителя Ельца выясняют судмедэксперты.

Вчера полицейские в сопровождении сотрудника Следственного комитета вскрыли дверь квартиры в Ельце, из которой доносился тошнотворный запах. В квартире был обнаружен полуразложившийся труп. Личность умершего идентифицировали — им оказался 46-летний хозяин квартиры.

Криминалисты при визуальном осмотре не нашли на его теле признаков насилия. Теперь дело — за судебными медиками, которые установят причины смерти мужчины.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Савелий
36 минут назад
20 лет до пенсии не дожил.. Что там Росстат по продолжительности жизни говорит?
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Сколько
40 минут назад
Смертей в одиночку происходит,никто не ищет,ни родные,ни друзья.Как страшно жить в таком жестоком мире.
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Бабка Первая
4 минуты назад
Дружба - это когда обоюдно. А насильно мил не будешь, сколько в дверь не долби, не звони, писем не пиши... И к психиатру без согласия даже родственника не отвезёшь.
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Гость
7 минут назад
У нас а подъезде живёт одинокая пожилая женщина,попросила меня найти ей родственников,нашел через интернет,она на них завещание на квартиру написала,а общаться не хочет,привыкла одна. А ранее квартира была по завещанию на ушлую соседку. Она на меня теперь косо смотрит.:)
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Света
47 минут назад
Каждый день Трупы!
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