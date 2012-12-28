Сцена для выступления Олега Митяева на Зеленом острове готова

А на площади Петра Великого ее пока монтируют. На ней в субботу, 19 июля, выступят «Иванушки International».

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В Липецке завершается подготовка ко Дню города.На Зеленом острове уже готова сцена для фестиваля авторской песни. Он начнется сегодня в 18:00, в 20:20 на сцену выйдет Олег Митяев. Каждый певец начнет свое выступление с песни, посвященной 80-летию Победы. Вход на фестиваль свободный.Почти до самой сцены, кстати, можно пройти по плиточному покрытию, а не черпать песок обувью. На острове также установлены туалетные кабинки.На площади Петра Великого с раннего утра собирается сцена для главного концерта Дня города — 19 июля на ней выступят «Иванушки International». Вес всей конструкции около 10 тонн.В качестве противовесов используются огромные баки с водой.Эту сцену возят по разным городам страны. Например, ее использовали на Дне города в Тамбове.В Нижнем парке уже готовят места для традиционного фестиваля этнокультуры «Липецкое городище». Он начнется 18 июля и продлится три дня.— Сотрудники органов внутренних дел совместно с народными дружинниками, представителями ЧОПов и казачества будут обеспечивать порядок на протяжении всех праздничных дней, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Многие липчане обратили внимание на флаги, которыми украшается город: они не желто-зелеными в цветах Липецка, а трехцветные. В мэрии рассказали, что в этом году используются цвета российского флага с листом липы — символом Липецка.