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сегодня, 11:18
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18-летний самокатчик столкнулся во дворе с автомобилем

За сутки на дорогах Липецкой области три человека пострадали, один погиб.

Вечером 15 июля во дворе на улице Гагарина в Липецке 18-летний самокатчик столкнулся с автомобилем «Фольксваген - Поло». Юноше  потребовалась медицинская помощь.  

«По предварительным сведениям, водитель самоката допустил столкновение при несоблюдении очередности проезда», — рассказали в Госавтоинспекции.

В Задонском районе на дороге «Орел -Тамбов» 40-летний водитель грузовика «МАН L2000» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью» и «Фольксвагеном». С места аварии  госпитализирован  43-летний пассажир «Фольксвагена».

На трассе «Дон» в Хлевенском районе опрокинулся автомобиль «Джили». По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель машины потерял управление и столкнулся с попутным грузовиком «Скания». После чего легковушку занесло в барьерное ограждение трассы, и она опрокинулась. В аварии пострадал 26-летний пассажир «Джили», его доставили в больницу.

Вчера на трассе «Дон», но уже в Становлянском районе, опрокинулся еще один автомобиль — «Митсубиси Паджеро Спорт». В аварии погибла 60-летняя пассажирка машины.

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авария
ДТП
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Комментарии (11)

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Sергий
24 минуты назад
Отвечаю Сергею - фирмы самокатчиков зарегистрированы в других регионах, поэтому нам налоги не светят.
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Липчанин
31 минуту назад
В СССР/России действенно только запрещение и штраф или турма. По другому народ не понимает.
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Sергий
42 минуты назад
Для САИ. Самокаты запретить нельзя, это бизнес и причем очень прибыльный, а значит и откаты хорошие.
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САИ
37 минут назад
Так в других городах, где о жителях беспокоятся, запретили, а в Липецке нельзя?!
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Сергей
38 минут назад
И налоги нормальные в бюджет.
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САИ
сегодня, 11:29
Электросамокаты необходимо запретить. Запретили в Тюмени, Благовещенске, и других городах. В Липецке ждут, когда ситуация будет критическая.
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Эх
сегодня, 11:29
А меня вчера чуть самокатчики не сбили в подземном переходе на Центральный рынок. Неслись друг за другом на большой скорости. Потом мимо велосипедист пронёсся и доставщик еды на своём мопеде. Почему нет гаи или полиции? Хоть раз там рейд устройте в переходе.
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Sергий
28 минут назад
А, что? ГАИ в подземном переходе, это круто и еще светофор и лежачий полицейский!!!
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Павел
38 минут назад
ГАИ в переходе????
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***
39 минут назад
В ГАИ большой недокомплект состава, их вообще и в городе редко встретишь, а вы - подземный переход.
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Ася
сегодня, 11:36
Такая же ситуация! У центрального рынка, неслись через переход, скорость большая, на спуске не тормозили. Пока что-то не случится, наблюдаем.
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