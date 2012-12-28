Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Происшествия
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сегодня, 11:18
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18-летний самокатчик столкнулся во дворе с автомобилем
За сутки на дорогах Липецкой области три человека пострадали, один погиб.
«По предварительным сведениям, водитель самоката допустил столкновение при несоблюдении очередности проезда», — рассказали в Госавтоинспекции.
В Задонском районе на дороге «Орел -Тамбов» 40-летний водитель грузовика «МАН L2000» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью» и «Фольксвагеном». С места аварии госпитализирован 43-летний пассажир «Фольксвагена».
На трассе «Дон» в Хлевенском районе опрокинулся автомобиль «Джили». По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель машины потерял управление и столкнулся с попутным грузовиком «Скания». После чего легковушку занесло в барьерное ограждение трассы, и она опрокинулась. В аварии пострадал 26-летний пассажир «Джили», его доставили в больницу.
Вчера на трассе «Дон», но уже в Становлянском районе, опрокинулся еще один автомобиль — «Митсубиси Паджеро Спорт». В аварии погибла 60-летняя пассажирка машины.
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