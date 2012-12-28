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Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Происшествия
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55 минут назад
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Ссора подростков в Интернете закончилась по лекалам 90-х
Двое взрослых парней вывезли обидчиков своего младшего знакомого на разборки.
— Как только в ОМВД России по Елецкому району поступила информация о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, полицейские в кратчайшие сроки установили личности похитителей. У опрошенных подростков не было видимых следов насилия, но им выдали направления на судмедэкспертизу, а собранные материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По данным GOROD48, причиной конфликта стала переписка подростков в соцсетях. Один из них попросил старшего знакомого заступиться за него. Тот взял в помощники своего друга и вывез обидчиков за пределы села на воспитательную беседу.
— Региональным Следкомом возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних. Задержаны два подозреваемых, одному из которых 20 лет, другому — 21. Решается вопрос об избрании им меры пресечения на время предварительного следствия, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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