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826
55 минут назад
3

Ссора подростков в Интернете закончилась по лекалам 90-х

Двое взрослых парней вывезли обидчиков своего младшего знакомого на разборки.

В Елецком районе задержаны два молодых человека, которые вечером 13 июля вывезли из села двух подростков, одному из которых 14 лет, второму — 17.

— Как только в ОМВД России по Елецкому району поступила информация о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних, полицейские в кратчайшие сроки установили личности похитителей. У опрошенных подростков не было видимых следов насилия, но им выдали направления на судмедэкспертизу, а собранные материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

По данным GOROD48, причиной конфликта стала переписка подростков в соцсетях. Один из них попросил старшего знакомого заступиться за него. Тот взял в помощники своего друга и вывез обидчиков за пределы села на воспитательную беседу.

— Региональным Следкомом возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних. Задержаны два подозреваемых, одному из которых 20 лет, другому — 21. Решается вопрос об избрании им меры пресечения на время предварительного следствия, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
похищение человека
конфликт
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Света
31 минуту назад
Колхозники Развлекаются !
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прекращайте
33 минуты назад
когда я получал образование, они только на свет появились )))
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Савелий
41 минуту назад
Ну а что тут такого? Вывозить в лес на разборки - давняя традиция. Помнится, еще 2012 году один известный силовик вывозил не менее известного журналиста в лес на профилактическую беседу.
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