Знакомство по переписке закончилось кражей

Липчанин познакомился с 22-летней девушкой, когда отбывал срок. При личной встрече он ее обокрал.



Полицейские направили в суд дело 32-летнего жителя Липецка, который обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества и краже.Этой зимой липчанин гостил у 22-летней девушки в Добринском районе, с которой познакомился в 2023 году, когда отбывал срок в колонии. Во время ссоры он выхватил из её рук мобильный телефон и разбил его, бросил на пол. Затем он ушел, незаметно прихватив из кошелька девушки 10 тысяч рублей.«На следующий день обвиняемый, имея в распоряжении ключи от квартиры потерпевшей в Липецке, проник в жилище и похитил телевизор, который сдал в ломбард. Общий ущерб, причиненный 22-летней девушке, составил свыше 43 тысяч рублей», — рассказали в областном управлении МВД.