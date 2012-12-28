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65
12 минут назад

В Липецкой области до +4

Местами по области выпадет снег.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов — существенных осадков не ожидается, лишь 18 марта местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 марта — 2 градуса мороза, что в пределах климатической нормы, 20 марта — 2 градуса тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -1 до +4 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — около нуля градусов.

День 18 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 22 градусов мороза. 

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