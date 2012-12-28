На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта
Погода в Липецке
65
12 минут назад
В Липецкой области до +4
Местами по области выпадет снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в Липецкой области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5 градусов, днем — от -1 до +4 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — около нуля градусов.
День 18 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 22 градусов мороза.
1
0
0
0
0
Комментарии