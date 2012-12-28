Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три БПЛА упали ночью в Липецкой области: поврежден дом, пострадал человек
Происшествия
18-летний водитель «Порше Кайен» сбил в Липецке 68-летнюю бабушку
Происшествия
На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Общество
«Кто будет оплачивать этот аквапарк?»
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Общество
У раненого при падении БПЛА ельчанина — баротравма, ушибы и ссадины
Происшествия
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
Уличное укрытие от БПЛА в Тракторном стало складом
Общество
Под Липецком «МАН» собрал в ДТП «ГАЗель» и «Фольксваген» с прицепом
Происшествия
Читать все
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Общество
По реке Воронеж снова плыло «нечто»
Общество
Под Липецком «МАН» собрал в ДТП «ГАЗель» и «Фольксваген» с прицепом
Происшествия
Уличное укрытие от БПЛА в Тракторном стало складом
Общество
Гибель рабочих в оторвавшейся люльке: возбуждено уголовное дело
Общество
Крепкий сон хозяйки чуть не сгубил квартиру на улице Шерстобитова
Происшествия
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Общество
В Липецкой области кратковременные дожди и до +29
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: ночная атака БПЛА, кладбище автомобилей и аквапарк на Водопьянова
Общество
Читать все
Общество
393
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей

Всё самое главное про наступившую среду.

Дожди, но уже без гроз

Днём в Липецке 27-29 градусов, возможны небольшие кратковременные дожди.

IMGP339312.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 1, 3, 5, стр. 5/1, 9, 9а, 11;
- ул. Ленинградская, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;
- ул. Студенческая, 6, 9;
- пр-т Победы, 108.

DSC_257712.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Воронежской, Гвардейской, Донской, Лазов, Песчаной, Станиславского, Степной, Чехова.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Механизаторов;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- пр-кт Мира, 22.

tuxv9q5kvzmkr19t7rrvemnb1i5elj6f.jpg

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Приглашённая «звезда»

Сегодня – одна из «изюминок» Дня города-2025. В 18:00 на Зелёном острове состоится фестиваль бардов (6+).

gim2DTZYbNFPUe-mh0MSvWYjKSBSSzdDJSpMGwBByF1Z78d8oEt88pYjxS3FqdQ3lMm6tmXPZj0tD51e02-HYRh2.jpg

Коллаж мэрии Липецка

Хеланером мероприятия станет известный исполнитель Олег Митяев. 69-летний гуру и сейчас способен завести толпу строчками: «Милая моя, солнышко лесное…».

С доставкой на дом

В гости к каждому липчанину Митяев не приедет, но во многих дворах пройдут мероприятия проекта «Праздник с доставкой на дом» (0+). Список адресов на сегодня:

17:30 — ул. Космонавтов, 54а (сквер им. В Н. Маркова)
17:30 — ул. Московская, 63а (стадион школы №51)
18:00 — ул. Боевой проезд, 24а (территория школы №14)
18:00 — ул. Бородинская, 45
18:00 — ул. Лутова, 2, 4, 6
18:00 — ул. Филипченко, 7/3, 7/4
18:00 — ул. Фрунзе, 15
18:00 — бульвар Шубина (территория школы №33)
19:00 — ул. Московская, 111.

70vuwije34uol3wrjnxn80aydl1ry89j.JPG

Экскурсия

Праздничная экскурсия «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+) состоится в Нижнем парке. Процессия с экскурсоводом тронется в путь в 17:00 от путевого домика Петра I.

28bv3r40391jedz9jm01tfpd6zn7g2q2.JPG

Участие бесплатное.

Мастер-классы

Уроки мастерства и рукоделия пройдут в БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5). В 14:00 – занятие по выжиганию по дереву (6+), в 15:30 – мастер-класс по шитью из фетра (6+).

44c1vafx3uhl73sxzde4rs5wtdplkm14.jpg

Лекция

Те, кто тянется к знаниям, могут сегодня в 19:01 посетить культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь состоится очередная лекция липецкого культуролога и преподавателя Андрея Ломоносова «Польская скульптура XIX века» (16+).

adwno7etrqtsg8749nn57xzgbmy5flxe.jpg

Будут стрелять

На ССК «Липецкий Металлург» (ул. Астраханская, вл. 1 б) заканчивается липецкий этом Кубка России по стендовой стрельбе (6+).

bvjby9f2fd8oljcaqswudtteou3epv5m.JPG

В 9:00 пройдёт квалификация в соревнованиях «скит-микст» в которых на круглом стенде соревнуются смешанные пары – мужчина + женщина. А в 14:45 начнётся финал в этом виде программы, а затем – церемония награждения.

«Нам хлеба не надо, работы давай…»

17% липчан признались в опросе SuperJob, что скучают по своей работе во время отпуска.

Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей - 20%: «Скучно. Привычка ходить на работу».

_A10710812.jpg

Однако, 66% опрошенных признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!».

Самые выгодные вакансии

SuperJob сообщил, что самую высокооплачиваемую вакансию июля в Липецке предлагают… водителю грузовика – до 306 тысяч рублей. Пометка «до» немного смущает, но платить всё равно готовы от 212 тысяч рублей в месяц.

0J2A6820.JPG

На втором месте – вакансия мастера бригады с зарплатой до 150 тысяч рублей, на третьем - главный бухгалтер с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы. В рейтинг также вошли вакансии наладчика оборудования с зарплатой от 79 тысяч рублей и повара-универсала с зарплатой до 85 тысяч рублей.

В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Дорогие липчане! Рабочая неделя набирает обороты, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
2
0
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
14 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить