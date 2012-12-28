Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей

Всё самое главное про наступившую среду.

Днём в Липецке 27-29 градусов, возможны небольшие кратковременные дожди.















- пр-т Победы, 108.















- пр-кт Мира, 22.















Сегодня – одна из «изюминок» Дня города-2025. В 18:00 на Зелёном острове состоится фестиваль бардов (6+).













Коллаж мэрии Липецка

19:00 — ул. Московская, 111.















Экскурсия

Праздничная экскурсия «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+) состоится в Нижнем парке. Процессия с экскурсоводом тронется в путь в 17:00 от путевого домика Петра I.





Уроки мастерства и рукоделия пройдут в БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5). В 14:00 – занятие по выжиганию по дереву (6+), в 15:30 – мастер-класс по шитью из фетра (6+).















Те, кто тянется к знаниям, могут сегодня в 19:01 посетить культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь состоится очередная лекция липецкого культуролога и преподавателя Андрея Ломоносова «Польская скульптура XIX века» (16+).















На ССК «Липецкий Металлург» (ул. Астраханская, вл. 1 б) заканчивается липецкий этом Кубка России по стендовой стрельбе (6+).









Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей - 20%: «Скучно. Привычка ходить на работу».















SuperJob сообщил, что самую высокооплачиваемую вакансию июля в Липецке предлагают… водителю грузовика – до 306 тысяч рублей. Пометка «до» немного смущает, но платить всё равно готовы от 212 тысяч рублей в месяц.















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Водопьянова, 1, 3, 5, стр. 5/1, 9, 9а, 11;- ул. Ленинградская, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;- ул. Студенческая, 6, 9;В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Воронежской, Гвардейской, Донской, Лазов, Песчаной, Станиславского, Степной, Чехова.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Механизаторов;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.Хеланером мероприятия станет известный исполнитель Олег Митяев. 69-летний гуру и сейчас способен завести толпу строчками: «Милая моя, солнышко лесное…».В гости к каждому липчанину Митяев не приедет, но во многих дворах пройдут мероприятия проекта «Праздник с доставкой на дом»Список адресов на сегодня:17:30 — ул. Космонавтов, 54а (сквер им. В Н. Маркова)17:30 — ул. Московская, 63а (стадион школы №51)18:00 — ул. Боевой проезд, 24а (территория школы №14)18:00 — ул. Бородинская, 4518:00 — ул. Лутова, 2, 4, 618:00 — ул. Филипченко, 7/3, 7/418:00 — ул. Фрунзе, 1518:00 — бульвар Шубина (территория школы №33)Участие бесплатное.В 9:00 пройдёт квалификация в соревнованиях «скит-микст» в которых на круглом стенде соревнуются смешанные пары – мужчина + женщина. А в 14:45 начнётся финал в этом виде программы, а затем – церемония награждения.17% липчан признались в опросе SuperJob, что скучают по своей работе во время отпуска.Однако, 66% опрошенных признались, что не грустят в отпуске из-за отсутствия рабочей нагрузки: «Надо отдыхать от рутины этой, и лучше за городом или у моря»; «Нет, потому что отпуск обычно удается!».На втором месте – вакансия мастера бригады с зарплатой до 150 тысяч рублей, на третьем - главный бухгалтер с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь релевантный опыт работы. В рейтинг также вошли вакансии наладчика оборудования с зарплатой от 79 тысяч рублей и повара-универсала с зарплатой до 85 тысяч рублей.В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.