На выделенном под строительство многоэтажки участке в центре Липецка появилась огромная авторазборка
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Востребованные профессии станут доступнее: колледжам и техникумам добавили 1,5 тысячи бюджетных мест
Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: Олег Митяев, горожанам осточертел отпуск, работа мечты с зарплатой 300 тысяч рублей
Всё самое главное про наступившую среду.
Днём в Липецке 27-29 градусов, возможны небольшие кратковременные дожди.
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 1, 3, 5, стр. 5/1, 9, 9а, 11;
- ул. Ленинградская, 18, 18 корп. 1, 18 корп. 2, 18 корп. 3, 18 корп. 4;
- ул. Студенческая, 6, 9;
- пр-т Победы, 108.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Механизаторов;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- пр-кт Мира, 22.
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Приглашённая «звезда»
Сегодня – одна из «изюминок» Дня города-2025. В 18:00 на Зелёном острове состоится фестиваль бардов (6+).
Коллаж мэрии Липецка
Хеланером мероприятия станет известный исполнитель Олег Митяев. 69-летний гуру и сейчас способен завести толпу строчками: «Милая моя, солнышко лесное…».
С доставкой на дом
В гости к каждому липчанину Митяев не приедет, но во многих дворах пройдут мероприятия проекта «Праздник с доставкой на дом» (0+). Список адресов на сегодня:
17:30 — ул. Космонавтов, 54а (сквер им. В Н. Маркова)
17:30 — ул. Московская, 63а (стадион школы №51)
18:00 — ул. Боевой проезд, 24а (территория школы №14)
18:00 — ул. Бородинская, 45
18:00 — ул. Лутова, 2, 4, 6
18:00 — ул. Филипченко, 7/3, 7/4
18:00 — ул. Фрунзе, 15
18:00 — бульвар Шубина (территория школы №33)
19:00 — ул. Московская, 111.
Экскурсия
Праздничная экскурсия «Курорт «Липецкие минеральные воды» (6+) состоится в Нижнем парке. Процессия с экскурсоводом тронется в путь в 17:00 от путевого домика Петра I.
Участие бесплатное.
Мастер-классы
Уроки мастерства и рукоделия пройдут в БИЦ «Левобережный» (пр-т Мира, 5). В 14:00 – занятие по выжиганию по дереву (6+), в 15:30 – мастер-класс по шитью из фетра (6+).
Те, кто тянется к знаниям, могут сегодня в 19:01 посетить культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь состоится очередная лекция липецкого культуролога и преподавателя Андрея Ломоносова «Польская скульптура XIX века» (16+).
На ССК «Липецкий Металлург» (ул. Астраханская, вл. 1 б) заканчивается липецкий этом Кубка России по стендовой стрельбе (6+).
В 9:00 пройдёт квалификация в соревнованиях «скит-микст» в которых на круглом стенде соревнуются смешанные пары – мужчина + женщина. А в 14:45 начнётся финал в этом виде программы, а затем – церемония награждения.
«Нам хлеба не надо, работы давай…»
17% липчан признались в опросе SuperJob, что скучают по своей работе во время отпуска.
Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей - 20%: «Скучно. Привычка ходить на работу».
Самые выгодные вакансии
SuperJob сообщил, что самую высокооплачиваемую вакансию июля в Липецке предлагают… водителю грузовика – до 306 тысяч рублей. Пометка «до» немного смущает, но платить всё равно готовы от 212 тысяч рублей в месяц.
В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
Дорогие липчане! Рабочая неделя набирает обороты, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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