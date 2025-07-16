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Общество
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сегодня, 12:35
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«ЭкоПром» отказался вывозить шины, строительный мусор и ветки с улицы Зои Космодемьянской
В мэрии Липецка все это считают крупногабаритными отходами, который обязан вывозить регоператор.
Через месяц после публикации, на улице появились кучи другого мусора: веток, шин, остатков строительных материалов.
В компании «ЭкоПром» GOROD48 сообщили, что на улице Зои Космодемьянской крупногабаритные отходы (КГО), как и во всей зоне работы компании, вывозят раз в неделю согласно требованиям соответствующего СанПиНа. И добавили, что такой мусор региональный оператор вывозить не обязан, так как он не подпадает под определение крупногабаритного мусора. Согласно законодательству, в состав КГО входят бытовая техника, мебель, сантехника, остатки косметического ремонта: старые обои, куски линолеума, обрезки фанеры или гипсокартона.
Так кому же вывозить с Зои все эти груды мусора? В мэрии на этот вопрос ответили, что «ЭкоПрому»! Получился замкнутый круг.
Возможно, на примере улицы Зои Космодемьянской регоператор готовит нас к новой реальности, о которой месяц назад в горсовете заявила коммерческий директор регионального оператора по сбору и утилизации мусора, компании «ЭкоПром-Липецк» Елена Евстратова: с 1 сентября в стране изменится федеральное законодательство о запрете складирования на контейнерных площадках любого иного мусора, кроме бытового. Она же заявила, что с этой даты «ЭкоПром» перестанет вывозить с контейнерных площадок ветки, бурьян, шины и строительный мусор, и что при новых правилах Липецку грозит обрасти свалками. Елена Евстратова призвала депутатов и чиновников обратиться к опыту Подмосковья, где успешно работает проект «Мегабак»: негабарит, старую мебель, бытовую технику, ветки, строительный мусор, шины собирают в специально отведенных местах и складывают в несколько больших емкостей, откуда такой хлам забирают на переработку. Но пока, по данным GOROD48, власти Липецка никак не отреагировали на зловещий прогноз регоператора.
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