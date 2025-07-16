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сегодня, 12:35
11

«ЭкоПром» отказался вывозить шины, строительный мусор и ветки с улицы Зои Космодемьянской

В мэрии Липецка все это считают крупногабаритными отходами, который обязан вывозить регоператор.

В июне GOROD48 рассказал о самодельных ящиках для сбора мусора на улице Зои Космодемьянской в Липецке — их сбили взамен украденных пластиковых местные жители.

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Через месяц после публикации, на улице появились кучи другого мусора: веток, шин, остатков строительных материалов.

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В компании «ЭкоПром» GOROD48 сообщили, что на улице Зои Космодемьянской крупногабаритные отходы (КГО), как и во всей зоне работы компании, вывозят раз в неделю согласно требованиям соответствующего СанПиНа. И добавили, что такой мусор региональный оператор вывозить не обязан, так как он не подпадает под определение крупногабаритного мусора. Согласно законодательству, в состав КГО входят бытовая техника, мебель, сантехника, остатки косметического ремонта: старые обои, куски линолеума, обрезки фанеры или гипсокартона.

Так кому же вывозить с Зои все эти груды мусора? В мэрии на этот вопрос ответили, что «ЭкоПрому»! Получился замкнутый круг.

Возможно, на примере улицы Зои Космодемьянской регоператор готовит нас к новой реальности, о которой месяц назад в горсовете заявила коммерческий директор регионального оператора по сбору и утилизации мусора, компании «ЭкоПром-Липецк» Елена Евстратова: с 1 сентября в стране изменится федеральное законодательство о запрете складирования на контейнерных площадках любого иного мусора, кроме бытового. Она же заявила, что с этой даты «ЭкоПром» перестанет вывозить с контейнерных площадок ветки, бурьян, шины и строительный мусор, и что при новых правилах Липецку грозит обрасти свалками. Елена Евстратова призвала депутатов и чиновников обратиться к опыту Подмосковья, где успешно работает проект «Мегабак»: негабарит, старую мебель, бытовую технику, ветки, строительный мусор, шины собирают в специально отведенных местах и складывают в несколько больших емкостей, откуда такой хлам забирают на переработку. Но пока, по данным GOROD48, власти Липецка никак не отреагировали на зловещий прогноз регоператора.
мусор
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Комментарии (11)

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Как гость
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Дафна
58 минут назад
Закон один, и он Закон и для регоператора и для всех организаций, включая администрацию города. Не должно зависеть исполнение Закона от того, кто учредитель, или собственник. Могу сказать, что когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдёт.
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Савелий
сегодня, 13:31
В Москве, если надо вывезти крупногабаритный или строительный мусор, заказывают специальный контейнер. Кубов на 8. И оплачивают вывоз сами жители. Никто на обочину не сваливает свои отходы.
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Баба Нюра
48 минут назад
Даёшь зарплаты и пенсии с добавками, как в Москве. И стоимость товаров, как в Москве (сравните цены, например, на любую бытовую технику. Да и на продукты тоже). Тогда и липчане раз-два за жизнь закажут и оплатят спецконтейнеры. В воникшей ситуации тендер нужно объявлять для поиска более разумной мусорной компании. Хотя, о чём я? Эта компания - кого надо компания...
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Савелий
10 минут назад
Даёшь зарплаты и пенсии с добавками, как в Москве. И стоимость товаров, как в Москве (сравните цены, например, на любую бытовую технику. Да и на продукты тоже). Тогда и липчане раз-два за жизнь закажут и оплатят спецконтейнеры. В воникшей ситуации тендер нужно объявлять для поиска более разумной мусорной компании. Хотя, о чём я? Эта компания - кого надо компания... Проблема не в зарплатах. Проблема в головах. Замечу, в Липецке и области самые загаженные места массового отдыха. Здесь не принято за собой убирать. Наоборот, принято нагадить и уйти (уехать). Хорошей зарплатой проблему мусора не решить.
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Сергей
37 минут назад
Даёшь зарплаты и пенсии с добавками, как в Москве. И стоимость товаров, как в Москве (сравните цены, например, на любую бытовую технику. Да и на продукты тоже). Тогда и липчане раз-два за жизнь закажут и оплатят спецконтейнеры. В воникшей ситуации тендер нужно объявлять для поиска более разумной мусорной компании. Хотя, о чём я? Эта компания - кого надо компания... Так переезжайте, у нас же свобода выбора места жительства
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Дед
41 минуту назад
Даёшь зарплаты и пенсии с добавками, как в Москве. И стоимость товаров, как в Москве (сравните цены, например, на любую бытовую технику. Да и на продукты тоже). Тогда и липчане раз-два за жизнь закажут и оплатят спецконтейнеры. В воникшей ситуации тендер нужно объявлять для поиска более разумной мусорной компании. Хотя, о чём я? Эта компания - кого надо компания... Ты сначала начни работать как в Москве, а потом зарплату требуй
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Правда
51 минуту назад
Не поверите, в Липецке тоже есть ответственные люди которые заказывают контейнеры для вывоза мусора. А гадят вот таким образом те, у кого нет совести и культуры.
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гость
сегодня, 13:09
экопром скоро просто будет выставлять счета, а мусор люди должны будут сами утилизировать. совсем обнаглели.
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Эхо
сегодня, 12:59
Куда не глянь везде тупик..... а были бы предприятия в госсобственности и не надо было-бы выяснять, кому что вывозить!!!
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Эхо мира
сегодня, 13:30
Иди в гос. Поликлинику полечись и ты поймёшь как будет
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Мира
26 минут назад
Иди в гос. Поликлинику полечись и ты поймёшь как будет Я вижу как сейчас мусор убирается частниками
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