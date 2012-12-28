Сегодня в Липецке: липчанам предлагают подучить русский язык, «горячие» вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: убийство из-за любви, оптимизация детской больницы и благоустройство пруда без воды
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: убийство из-за любви, оптимизация детской больницы и благоустройство пруда без воды
Сегодня, 19 февраля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве 40-летней женщины, в работу детской больницы на улице Ленина внесут изменения, власти ищут подрядчика благоустройства берегов пруда, в котором нет воды.
Мужчину полицейские обнаружили в селе Бутырки, где живут его родственники. Подозреваемого передали следственным органам.
У погибшей женщины осталось двое дочерей 7-ми и 15-ти лет. GOROD48 выяснил леденящие душу подробности убийства. Оказывается на женщину мужчина напал в автомобиле, когда на заднем сидении находилась ее младшая дочь. Она увидела нападение на матьи побежала к старшей сестре, а та вызвала полицию.
Липчанка работала в библиотеке, проводила мастер-классы для детей, в соцсетях позиционировала себя как детский нейропсихолог и семейный психолог-консультант.
Подозреваемый в убийстве долго добивался ее внимания, но был отвергнут. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«Очень жалко и женщину, и детей. Это не любовь. Когда любишь человека, то хочешь, чтобы ему было хорошо, даже если он тебя не любит. Надеюсь, его найдут и посадят. Надолго. И заставят платить детям. Светлая память женщине. Соболезнования родным и близким», — написала Жаль.
Модернизация здравоохранения докатилась до детской больницы на улице Ленина. В ней останутся только общая педиатрическая помощь и дневной стационар, за специализированной медицинской помощью придется ехать в областную детскую больницу на улицу Московскую. Изменения должны произойти 1 марта.
В перспективе в городской детской больнице обещают расширить коечный фонд под санаторное отделение и отделение медицинской реабилитации, что, по мнению авторов реформы, расширит возможности качественной медицинской реабилитации детей в условиях стационара.
Идеи министерства здравоохранения Липецкой области читатели GOROD48 пока приняли в штыки.
«Это такая борьба за повышение рождаемости? Детей уже по платным клиникам родители водят», — написал Даа.
«Т. е сперва ликвидировали городские больницы, оставив всего одну на весь город, а сейчас и эту последнюю «реорганизуют», перевалив всю нагрузку на областную! Кого вы обманываете? Какая помощь? А что мешает улучшать оборудование в городской больнице? О какой доступности лечения можно говорить, если на всю область оставляют один стационар», — возмутилось Враньё.
«Хотят оставить детей совсем без медицинской помощи. Одно вредительство. На область одна детская больница, так теперь и весь Липецк туда воткнуть. Да, господа министры, дооптемизировались!», — добавила Липчанка.
«Красиво пишут, а на практике полный ужас для врачей, детей и родителей», — считает роза.
«Была очень хорошая детская больница на Гагарина, как с остановки Прогресс вглубь идти, а потом ее закрыли и здание снесли. Я там маленький лечился, врачи там, можно сказать, жили, я все думал, когда они дома отдыхают. Врачи этой больницы спасли очень много детей. Спасибо им огромное. Гусев Олег Васильевич низкий вам поклон! Я уже взрослый», — поделился своей историей Благодарный.
«Как противно читать такие новости! Скоро медицинская помощь станет вообще малодоступной для большинства населения — специалистов не хватает, коечный фонд уменьшается, только управленческий аппарат живее всех живых. Противно!», — заявил Декаданс.
«Дооптимизировались до такой степени, что закрывают последнюю детскую городскую больницу, а вы народ рожайте детишек и потом лечите их как хотите, всем известно, что в областную больницу городским не пробиться. Надо жителям города в колокола бить и в Москву писать», — считает Наталья.
«А когда поликлинику на Зегеля вернут на место? Сколько можно мотаться по узким специалистам по всему городу, на физ. процедуры вообще приходится с пересадками добираться», — спросила Дана.
В Липецке ищут подрядчика, который за 15 миллионов рублей благоустроит пруд в районе 3 участка ЛТЗ. Нюанс в том, что в нем нет воды.
Чаша пруда имеет высокую водопропускную способность, а естественной подпитки водой почти нет. Можно рассчитывать только на растаявший снег и дожди. Раньше пруд был довольно полноводным, но не по естественным причинам, оказывается его подпитывал аварийный водопровод! После того как сотрудники «РВК-Липецк» нашли место утечки и устранили ее, пруд пересох.
Несмотря на курьезную ситуацию мэрия от планов благоустройства не отказывается. Это любимое место отдыха местных жителей.
«Собираются они. Сказочники. Меня вон уже «благоустроили»», — съязвил Каменный лог.
«В XIX веке вместе с егерским училищем был создан этот пруд, как пожарный водоём, ну и украшения для. В 60-х там на помосте над водой была чудная пивнушка под названием «Поплавок». Освежающая влага от воды, тень от дубов, музыка со стадиона и кружечка «Жигулёвского». Патриаршие пруды в Москве отдыхают», — рассказал Уроженец ЛТЗ.
«Если вода уходит, то может быть и не надо пруд наполнять водой, а сделать это место сквером и насадить деревьев, кустарников и цветов, одним словом — обустроить», — предложила Бабушка.
«Построить на этом участке элитный ЖК, тем более котлован под подземную парковку уже вырыт!», — съязвил 1.
«Кто же на сельские пруды внимание обратит, в Добровском округе селе Екатериновка совсем пруд зарос и обмельчал», — попросил Житель.
«Пробурить скважину и наполнить пруд, запустить бобров и выдр», — еще одно предложение от 65+.
И еще про городские новости. Строительство высоток в военном городке на месте снесенной бани под вопросом. Министерство строительства и архитектуры Липецкой области не дало застройщику разрешение на условно разрешенный вид строительства.
А в арбитражном суде началось разбирательство по поводу строительства ЖК «Турист-2». Прокуратура намерена через суд признать разрешение на строительство разноуровневой высотки незаконным. Застройщик все обвинения отвергает.
Завтра в Липецке снова обещают небольшой снег. По прогнозам синоптиков, в городе будет от -6 до -8 градусов.
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