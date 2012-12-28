Липецкая вечЁрка: убийство из-за любви, оптимизация детской больницы и благоустройство пруда без воды

Сегодня, 19 февраля, полицейские задержали подозреваемого в убийстве 40-летней женщины, в работу детской больницы на улице Ленина внесут изменения, власти ищут подрядчика благоустройства берегов пруда, в котором нет воды.