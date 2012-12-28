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Происшествия
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сегодня, 17:14
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Подозреваемый в убийстве 40-летней липчанки скрывался в Бутырках у родственников
Там его и нашли.
Когда близких мужчины допросили, те предположили, что тот может находиться у родственников в Бутырках. Там мужчину и нашли. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Напомним, тело липчанки с ранениями шеи было найдено утром 18 февраля в машине у частного дома. Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).
Погибшая достаточно известна в Липецке. Женщина работала в библиотеке — проводила всевозможные мастер-классы для детей, в соцсетях позиционировала себя как детский нейропсихолог и семейный психолог-консультант. При этом пока основная версия трагедии — несчастная любовь: 38-летний мужчина долго добивался внимания 40-летней женщины, но был отвергнут.
40-летняя женщина была в разводе. У нее остались две дочери: одна из них — первоклассница, второй — 15 лет.
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