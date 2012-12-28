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сегодня, 17:14
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Подозреваемый в убийстве 40-летней липчанки скрывался в Бутырках у родственников

Там его и нашли.

На подозреваемого в убийстве 40-летней женщины вышли благодаря его родственникам.

Когда близких мужчины допросили, те предположили, что тот может находиться у родственников в Бутырках. Там мужчину и нашли. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. 

Напомним, тело липчанки с ранениями шеи было найдено утром 18 февраля в машине у частного дома. Следкомом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство).

Погибшая достаточно известна в Липецке. Женщина работала в библиотеке — проводила всевозможные мастер-классы для детей, в соцсетях позиционировала себя как детский нейропсихолог и семейный психолог-консультант. При этом пока основная версия трагедии — несчастная любовь: 38-летний мужчина долго добивался внимания 40-летней женщины, но был отвергнут.

40-летняя женщина была в разводе. У нее остались две дочери: одна из них — первоклассница, второй — 15 лет.
убийство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Что она
5 минут назад
могла наконсультировать то? Если у самой семья развалилась....
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Человек
11 минут назад
Жаль детей, который остались без матери. Печально, что ушла молодой. Но... в 40 лет надо подумать и о детях, прежде чем заводить романы на стороне. Вот и семейный психолог - консультант.. В чужую семью лезут с советами, а в своих отношениях не разберутся. Печально, что люди не понимают этого при жизни. Больше всего жаль детей, оставшиеся без матери.
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Зима
21 минуту назад
Бедные девочки ! Негодяй из-за "несчастной любви" лишил их Матери и нанес психологическую травму на всю оставшуюся жизнь....
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ККК
44 минуты назад
За смерть смерть чтобы другие знали убьют их тоже потом убьют. А то отсидит 5 лет по удо выйдит, а человека нет детей жалко. Какаята мразь убила ихнию маму.
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