В Ельце саперы уничтожают остатки БПЛА

Горожан просят не волноваться при звуках взрывов

Мэрия Ельца предупредила горожан о работе саперов.«Внимание, ельчане! В ближайшее время саперы будут уничтожать остатки БПЛА», — говорится в сообщении администрации города.Ночью на территорию промышленной зоны Ельца упал БПЛА, возник пожар который быстро ликвидировали. Ранило 20-летнего сотрудника предприятия. Его жизни ничего не угрожает.