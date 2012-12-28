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Общество
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сегодня, 12:06
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В Ельце саперы уничтожают остатки БПЛА
Горожан просят не волноваться при звуках взрывов
«Внимание, ельчане! В ближайшее время саперы будут уничтожать остатки БПЛА», — говорится в сообщении администрации города.
Ночью на территорию промышленной зоны Ельца упал БПЛА, возник пожар который быстро ликвидировали. Ранило 20-летнего сотрудника предприятия. Его жизни ничего не угрожает.
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