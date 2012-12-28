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1519
сегодня, 12:06
11

В Ельце саперы уничтожают остатки БПЛА

Горожан просят не волноваться при звуках взрывов

Мэрия Ельца предупредила горожан о работе саперов.

«Внимание, ельчане! В ближайшее время саперы будут уничтожать остатки БПЛА», — говорится в сообщении администрации города.

Ночью на территорию промышленной зоны Ельца упал БПЛА, возник пожар который быстро ликвидировали. Ранило 20-летнего сотрудника предприятия. Его жизни ничего не угрожает.
атака беспилотников
уничтожение обломков БПЛА
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Грей
24 минуты назад
Это хлопки а не взрывы!
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Виктория
42 минуты назад
Какой просто кошмар скоро и до Липецка далитят
Ответить
Букварь
24 минуты назад
Давай с тобой дружить
Ответить
ДУМАЮЩИЙ
10 минут назад
Давай с тобой дружить ДРУЖИТЕ УЖЕ ПОЖАЛУЙСТА...
Ответить
гостья
сегодня, 14:10
Важно чтобы все обломки нашли вовремя
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 14:08
Интересно, А они так и работают во всем мире.
Ответить
Лиза
сегодня, 13:10
Скорейшего восстановления пострадавшему парню.
Ответить
Интересно
сегодня, 13:05
а ПВОшники так же готовы работать и над домами и головами своих родных и близких ?
Ответить
1
41 минуту назад
А что, надо дать им долететь до жилых домов, как в Воронеже?
Ответить
Груша
сегодня, 14:03
Это очень страшная тенденция
Ответить
Раненому
сегодня, 12:23
Скорейшего выздоровления.Врачам терпения.
Ответить
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