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сегодня, 10:14
11

Украденные у липецкой бабушки драгоценности вывезли в Подмосковье

Полицейские раскрыли групповое мошенничество в отношении 87-летней липчанки. Задержана жительница Рязанской области. Ее дело передается в суд.

Дело о крупном мошенничестве передали в суд липецкие полицейские. Обвиняемая, 38-летняя жительница Рязанской области, уже судимая за кражи, этой весной вынесла из квартиры 87-летней липчанки деньги украшения на сумму более 350 тысяч рублей.

К пожилой женщине рязанка пришла под видом соцработницы. При этом ее сообщники предупредили пенсионерку о таком визите по телефону. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, гостья похитила 65 тысяч рублей, украшения на сумму более 292 тысяч рублей, и ушла. 

«Скрываясь от правоохранительных органов, фигурантка уехала в Подмосковье, где сдала похищенное золото в ломбард.

В результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России и липецкими оперативниками был установлен маршрут передвижения злоумышленницы. При силовой поддержке бойцов рязанской Росгвардии полицейские задержали обвиняемую», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

На время следствия рязанка была заключена под стражу. У нее изъята часть украденного. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

мошенничество
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Комментарии (11)

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Мимоходом
19 минут назад
На 292 тысячи золота это не доверчивый и беспомощный человек. Это крутая бабуля. Не каждая работающая молодежь такие деньги видит
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Нонка
сегодня, 13:40
Да это то-пудов - ромалка! Это их методы, в зоне пусть сидит немучиется угрызениями, совести то нет! Табор уходит в небо - всякий табор....
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Человечность
сегодня, 13:00
А моя бабушка ничего из драгоценностей не имела, хотя 40 лет дояркой в колхозе трудилась. У нее даже кольца обручального не было. Вот так и жили. Одни с золотом, а другие с мозолями. Как и сейчас впрочем.
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Сергей
сегодня, 13:25
А откуда у доярки в колхозе могли быть драгоценности. Муж, видимо, там же работал и не дарил. Объективно и справедливо
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Человечность
40 минут назад
А откуда у доярки в колхозе могли быть драгоценности. Муж, видимо, там же работал и не дарил. Объективно и справедливо Что справедливого? Раз доярка, то не женщина? Женщины только жены чиновников?
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Ага
сегодня, 12:28
Рязанская мадонна.... Была песня такая, исполняла Людмила Зыкина. Небось, цыганка кочующая, они лёгкие на подъём...
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закон
сегодня, 11:48
а не крутовато при задержание столько народу и как это зашла взяла ищите наводчика
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Липчанин 1
сегодня, 11:09
Таких надо клеймить,чтобы люди видели кто перед ними.
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нквд
сегодня, 10:53
Таких нельзя выпускать это паразиты общества
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Шесть
сегодня, 10:35
Лет очень мало для этой особы.Ограбить пожилого беспомощного и доверчивого человека как это низко.Лет двадцать в самый раз и другим не повадно будет
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Сергей
сегодня, 12:27
20 лет??? Вы серьёзно? Даже за убийство дают меньше. А тут какие-то драгоценности, которая старушка с собой в гроб не возьмёт (вернее, ей жадные родственники не положат)
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