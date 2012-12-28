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Происшествия
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сегодня, 10:14
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Украденные у липецкой бабушки драгоценности вывезли в Подмосковье
Полицейские раскрыли групповое мошенничество в отношении 87-летней липчанки. Задержана жительница Рязанской области. Ее дело передается в суд.
К пожилой женщине рязанка пришла под видом соцработницы. При этом ее сообщники предупредили пенсионерку о таком визите по телефону. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, гостья похитила 65 тысяч рублей, украшения на сумму более 292 тысяч рублей, и ушла.
«Скрываясь от правоохранительных органов, фигурантка уехала в Подмосковье, где сдала похищенное золото в ломбард.
В результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России и липецкими оперативниками был установлен маршрут передвижения злоумышленницы. При силовой поддержке бойцов рязанской Росгвардии полицейские задержали обвиняемую», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
На время следствия рязанка была заключена под стражу. У нее изъята часть украденного. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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