Украденные у липецкой бабушки драгоценности вывезли в Подмосковье

Полицейские раскрыли групповое мошенничество в отношении 87-летней липчанки. Задержана жительница Рязанской области. Ее дело передается в суд.





Дело о крупном мошенничестве передали в суд липецкие полицейские. Обвиняемая, 38-летняя жительница Рязанской области, уже судимая за кражи, этой весной вынесла из квартиры 87-летней липчанки деньги украшения на сумму более 350 тысяч рублей.К пожилой женщине рязанка пришла под видом соцработницы. При этом ее сообщники предупредили пенсионерку о таком визите по телефону. Когда хозяйка квартиры отвлеклась, гостья похитила 65 тысяч рублей, украшения на сумму более 292 тысяч рублей, и ушла.«Скрываясь от правоохранительных органов, фигурантка уехала в Подмосковье, где сдала похищенное золото в ломбард.В результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России и липецкими оперативниками был установлен маршрут передвижения злоумышленницы. При силовой поддержке бойцов рязанской Росгвардии полицейские задержали обвиняемую», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.На время следствия рязанка была заключена под стражу. У нее изъята часть украденного. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.