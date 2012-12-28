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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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К концу недели антициклон снова принесет в Липецкую область морозы
К концу февраля зима решила компенсировать прежнее отсутствие морозов.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 февраля — 10-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы, 22 февраля – 14-15 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -10 до -15 градусов, днем — от -4 до -9 градусов.
В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.
День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 31 градус мороза.
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