К концу недели антициклон снова принесет в Липецкую область морозы

К концу февраля зима решила компенсировать прежнее отсутствие морозов.





В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов циклона – местами ожидается небольшой снег. 21 февраля снег прекратится. В ночь на 22 февраля регион окажется в центре антициклона — в связи с ночным выхолаживанием температура опустится местами до -24 градусов.Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 февраля — 10-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы, 22 февраля – 14-15 градусов мороза, что на 7-8 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -10 до -15 градусов, днем — от -4 до -9 градусов.В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -12 до -14 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 31 градус мороза.