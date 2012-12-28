Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон

Опасный маневр записал регистратор пострадавшей машины.



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Вечером 14 июля на проспекте 60 лет СССР рядом с «Линией» произошла аварийная ситуация, в результате которой автомобиль «Хендай» через бордюр вылетел на газон.Судя по записи с видеорегистратора, белая «Приора» пошла на разворот с правой полосы, когда по левой ехал черный автомобиль. Уходя от столкновения, водитель «Хендая» резко взял влево, его автомобиль перескочил бордюр и остановился на газоне. При этом водитель «Приоры» уехал. На записи водитель «Хендая» назвал номер «Лады».По словам водителя «Хендая», несколько свидетелей рассказали, что водитель «Приоры» периодически появляется на «тусовке» возле «Линии».