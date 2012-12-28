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Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Происшествия
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сегодня, 13:37
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Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон
Опасный маневр записал регистратор пострадавшей машины.
Судя по записи с видеорегистратора, белая «Приора» пошла на разворот с правой полосы, когда по левой ехал черный автомобиль. Уходя от столкновения, водитель «Хендая» резко взял влево, его автомобиль перескочил бордюр и остановился на газоне. При этом водитель «Приоры» уехал. На записи водитель «Хендая» назвал номер «Лады».
По словам водителя «Хендая», несколько свидетелей рассказали, что водитель «Приоры» периодически появляется на «тусовке» возле «Линии».
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