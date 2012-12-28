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сегодня, 13:37
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Водитель белой «Приоры» создал аварийную ситуацию у «Линии» — другая машина вылетела на газон

Опасный маневр записал регистратор пострадавшей машины.

Вечером 14 июля на проспекте 60 лет СССР рядом с «Линией» произошла аварийная ситуация, в результате которой автомобиль «Хендай» через бордюр вылетел на газон.

Судя по записи с видеорегистратора, белая «Приора» пошла на разворот с правой полосы, когда по левой ехал черный автомобиль. Уходя от столкновения, водитель «Хендая» резко взял влево, его автомобиль перескочил бордюр и остановился на газоне. При этом водитель «Приоры» уехал. На записи водитель «Хендая» назвал номер «Лады».

По словам водителя «Хендая», несколько свидетелей рассказали, что водитель «Приоры» периодически появляется на «тусовке» возле «Линии». 
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Гость
19 минут назад
Мне 70 лет, вожу автомобиль часто на дачу в деревню. В связи с новым законом о лишении водительских прав на основании медицинского осмотра начинаю задумываться о женитьбе на молодой девушке от 18 лет имеющей водительское удостоверение чтоб она могла со мной жить и ездить в деревню на машине. Ну. как мне пенсионеру везти два ведра помидоров в автобусе? С сексом все в порядке, желающие девушки найдут меня через IP адрес.
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Житель
31 минуту назад
есть судебная практика по бесконтактным ДТП, наподобие этого. Нужно искать злодея и оформлять.
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Нормальный
53 минуты назад
А что ГАИ молчит? Да и прокуратура с СК должны возбудиться, явно автоподстава-же.
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САИ
сегодня, 14:09
Когда в Липецке начнут наводить порядок с гоняющими мотоциклистами, громкую, аглушающую музыку в автомобилях, буянющую пьяную молодёжь на детских площадках и т. д. Например в Тюмени запретили электросамокаты, чем не пример.
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