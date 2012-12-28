Липецкая вечЁрка: два погибших подростка, провал на проспекте Победы и выбери Гагарина

Сегодня, 14 июля, стало известно о гибели двух подростков: один утонул, другой совершил суицид, на проспекте Победы провалился асфальт, и выложенный из кирпичей портрет Юрия Гагарина заменит огромный мурал.