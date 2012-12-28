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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: два погибших подростка, провал на проспекте Победы и выбери Гагарина

Сегодня, 14 июля, стало известно о гибели двух подростков: один утонул, другой совершил суицид, на проспекте Победы провалился асфальт, и выложенный из кирпичей портрет Юрия Гагарина заменит огромный мурал.

Накануне в реке Быстрая Сосна, у автомобильного моста между селами Талица и Черкассы Елецкого района, утонул 15-летний подросток. Он стал седьмым утонувшим в Липецкой области с начала купального сезона.

Тело подростка спасателям удалось поднять сегодня в 00:50. По данным следствия, юноша находился на берегу в компании четверых сверстников, нырнул и пропал из их вида. 

«Одним суждено прожить 80-90 лет другие умирают от несчастного случая или болезни в расцвете сил и юности, ни какой закономерности и справедливости нет», — написала Тоня.

В ночь с 11 на 12 июля у ЖК «Бородинский», в так называемом Козьем логу, нашли труп 16-летнего подростка. Предварительная версия его гибели — суицид. 

«Сочувствую. В голову ничего насильно не вложишь. Хочешь, чтобы ребёнок учился, чтобы жизнь сложилась хорошо, а вот оно такое получается», — написал Жаль.

12 июля на автопарковке у магазина «Лента» на улице Неделина в машине нашли труп 61-летнего мужчины. От чего он умер, предстоит выяснить патологоанатомам.

«Жара дикая. Скорее всего, плохо стало человеку, а первую помощь оказать было некому!», — предположил В.В.

На проспекте Победы у остановки «Улица Доватора», провалился асфальт. Провал оградили.



В мэрии пообещали, что причину случившегося выяснит специальная комиссия. Подрядчику, который настилал тротуар, выдадут предписание «для устранения углубления в рамках гарантийных обязательств».

Фонд капитального ремонта по Липецкой области предложил липчанам выбрать вариант мурала с изображением Юрия Гагарина для нанесения на стену дома в центре города.



Фасад дома № 10 по улице Гагарина с 1964 года украшал портрет первого космонавта Земли, выложенный из красного кирпича.

Когда в доме начался капитальный ремонт, горожане обнаружили портрет Гагарина, закрытым лесами. Прокуратура вынесла ФКР предостережение о недопустимости нарушения законодательства.



«Изображение первого в мире космонавта Юрия Гагарина, является архитектурным наследием города.  Установлено, что областным фондом при заключении договора с подрядчиком не учитывались архитектурные особенности здания, связанные с наличием этого изображения. В то же время в случае его утраты градостроительный облик объекта будет изменен, что требует согласования с уполномоченным органом местного самоуправления» — заявили в прокуратуре.

Фонд капремонта совместно с мэрией пришел к компромисному решению — заменить кирпичного Гагарина на нарисованного.

Почему-то в обоих предложенных вариантах на шлеме космонавта не оказалось аббревиатуры СССР. Позже в Фонде уточнили, что «В процессе работы на шлем добавят историческую надпись «СССР», которая была на оригинальном снаряжении Гагарина».

Проголосовать можно здесь. Итоги обещают подвести 18 июля.

Эта новость задела за живое комментаторов GOROD48.

«Считаю неравноценная замена», — написал Я.

«Обязательно на шлеме должна быть надпись СССР. Это — историческая правда. Кто-то против правды или стыдится своей истории?» — считает Горожанин.

«Мне не нравится ни один из них. А можно разместить так Гагарина, чтоб не было оконного проема в его голове? И зачем сразу две ракеты? Он один раз летал», — предложил Игорь.

«Все эти муралы со временем выцветают — самолеты на площади Победы. Интересно, кто будет за ними следить и обновлять?» — возмутился Задолбали.

«Фасад дома не просто красят, а ещё и утепляют, повышая энергоэффективность дома, что же из-за, пусть и очень аутентичной картинки из кирпича, не утеплять торцы дома? Вряд ли жители этого дома будут благодарны. Можно элементарно скопировать изображение на новый фасад, даже кирпичи прорисовать», — предложил от Игоря.

«Эскизы вполне приемлемы. Удачнее оригинала, по крайней мере, современнее. А в принципе, хорошее предложение ниже было: если уж так надо сохранить визуально эту кирпичную абстракцию — просто скопируйте изображение и нанесите на новый фасад», — не понял А в чем проблема.

Безумная жара спала, теперь в Липецке просто жарко. Завтра в городе ожидают кратковременные дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до +29 градусов.

И обратите внимание, с 16 июля по 18 августа улицу Льва Толстого перекрывают для ремонта теплосети— от перекрестка с улицей Горького до дома № 40.



вечЁрка
происшествие на воде
провал
Гагарин
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ирина
8 минут назад
Ни на первом варианте, ни на втором на шлеме у Гагарина нет надписи СССР, поэтому ни за какой вариант голосовать не хочется
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