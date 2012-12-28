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133
32 минуты назад
5

Строительство высоток в военном городке пока под вопросом

Владелец земельного участка не получил разрешения на условно-разрешенный вид строительства.

Министерство строительства и архитектуры Липецкой области отказало компании, которая планирует построить многоэтажные дома на месте снесенной бани в военном городке, в получении разрешения на условно разрешенный вид использования территории. На это решение повлияли обращениями жителей близлежащих домов, выступивших против предполагаемой стройки, а также несоответствие утвержденной документации по планировке территории градостроительным нормам.

Напомним, год назад собственник участка решил снести баню. Стараниями неравнодушных местных жителей и краеведов, строение удалось включить в перечень объектов выявленного культурного наследия, однако проведенная позже экспертиза не подтвердила ценность здания.

В конце января 2025 года местные жители заметили оживление на огороженном для строительства участке и обратились в мэрию, которая проводила в то время общественные обсуждения по поводу предстоящей стройки. В результате городская администрация прислушалась к мнению горожан, направила в министерство строительства и архитектуры документ с просьбой учесть сразу несколько их замечаний.

Застройщик имеет право повторно обратиться в областную комиссию за получением разрешения на условно разрешенный вид использования территории при условии предоставления документации по планировке территории, в которой будут соблюдены все требования градостроительного законодательства, уточнили в министерстве строительства и архитектуры Липецкой области.
Военный горордок
строительство
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Комментарии (5)

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Сначала новые
А откуда
2 минуты назад
Берутся собственники?
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Inna
12 минут назад
На Сырском пусть строят. Бараки расселили кого на 30-й, кого во Взлётный, а у нас сейчас маргинальный пустырь появится, сараи и заброшенные дома. Хотя бы снесли эти сараи и дома уже было бы хорошо.
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Амба
14 минут назад
нынче новое строительство уже не выгодно.
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Упсс
18 минут назад
Построют (камуналка рядом) к гадалке не. Ходи но только дороже все будет . Для колхозного быдла (аля новые русские закрепился. Утвердился. Жисть налаживается) все так и будет НО со временем чуть чуть попозже как все забудут. В Липецке это уже принцип.
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Упсс
10 минут назад
Сам себе. А это была историческая достапремичательность города.
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