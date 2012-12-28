Строительство высоток в военном городке пока под вопросом

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Общество
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32 минуты назад
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Владелец земельного участка не получил разрешения на условно-разрешенный вид строительства.
Напомним, год назад собственник участка решил снести баню. Стараниями неравнодушных местных жителей и краеведов, строение удалось включить в перечень объектов выявленного культурного наследия, однако проведенная позже экспертиза не подтвердила ценность здания.
В конце января 2025 года местные жители заметили оживление на огороженном для строительства участке и обратились в мэрию, которая проводила в то время общественные обсуждения по поводу предстоящей стройки. В результате городская администрация прислушалась к мнению горожан, направила в министерство строительства и архитектуры документ с просьбой учесть сразу несколько их замечаний.
Застройщик имеет право повторно обратиться в областную комиссию за получением разрешения на условно разрешенный вид использования территории при условии предоставления документации по планировке территории, в которой будут соблюдены все требования градостроительного законодательства, уточнили в министерстве строительства и архитектуры Липецкой области.
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