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Общество
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32 минуты назад
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«Турист-2»: требования прокуратуры в арбитраже поддержал Роспотребнадзор
Ответчик считает иск необоснованным, а часть требований, возможно, будет снята в будущем.
Напомним, в иске прокуратура просит признать недействительными положительное заключения негосударственной экспертизы, разрешения на строительство и на отклонение от предельных параметров жилого комплекса, так как документы, выданы с многочисленными нарушениями, в части пожарной безопасности, размещения трансформаторной подстанции и контейнерной площадки, обеспеченности будущих жильцов комплекса парковочными местами, нарушены нормативы отдаленности дома от школ и детских садов, отсутствия расчетов естественной освещенности квартир, что нарушает гигиенические нормативы. Об этих нарушениях рассказывали и липецкие архитекторы, которые первыми привлекли внимание к стройке.
На время судебного разбирательства прокуратура попросила ввести обеспечительные меры и запретить стройку. В этом судья Елена Пустохина им отказала. Строительство ЖК продолжается, причем площадку хорошо видно из окон арбитража.
В качестве третьих лиц судья Елена Пустохина привлекла к процессу ГУ МЧС России по Липецкой области, региональное управление Роспотребнадзора, администрацию Липецка, министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области, ООО «Проект Платформа», ПАО «Сбербанк России» и владельца земельных участков рядом со стройплощадкой Александра Лаврентьева.
На предварительном заседании представитель прокуратуры области подтвердил заявленные требования.
Представитель же городского департамента градостроительства и архитектуры назвала их необоснованными, добавив, что застройщик предоставил исчерпывающий пакет документов. Экспертиза не нашла в них нарушений. Следовательно, у департамента отсутствовали основания для отказа в выдаче разрешения на строительство.
Требования прокуратуры поддержал представитель регионального Роспотребнадзора, заявив, что строительство ЖК должно осуществляться в соответствии с санитарным законодательством. А в данном случае отсутствует информация по инсоляции, в радиусе 800 метров от будущего жилого комплекса нет школ и детских садов. Однако Роспотребнадзор не является организацией, выдающей разрешение на строительство, поэтому его мнение суд посчитал консультативным.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что строительство школы и детского сада планируется на улице Радиаторной, правда, сроки строительства не определены. Будущих маленьких жильцов ЖК «Турист-2» могут возить на учебу в школы № 2, 5, 27 и 32, гимназии № 1, 12, детские сады № 3, 107, 46а, 130 и 114.
Представитель застройщика заявил, что компания изучила замечания прокуратуры и внесла некоторые изменение в проектно-сметную документацию. Например, данных об инсоляции в ней действительно не было, но расчеты по освещенности сделаны. Эти расчеты получили положительное экспертное заключение. В проект добавлены дополнительные мусорные контейнеры.
Присутствующие так и не пришли к пониманию по поводу парковок. Представители застройщика уверяли, что у них есть договоры аренды земельных участков, на которых разместятся дополнительные парковки. Истцу же было непонятно, где будут парковать автомобили жильцы «Туриста-2», когда истечет действие договоров. Представители застройщика парировали — они не могут предвидеть будущее.
— Мы не понимаем в чем нарушения. Мы считаем, что требования не обоснованы. Данные требования заявлены на будущее, то что возможно произойдет, когда объект будет построен. Они не подлежат удовлетворению в полном объеме, — заявил представитель застройщика, выступавший последним.
Судья выслушав все стороны назначила дату следующего заседания — 17 марта.
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