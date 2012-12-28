Скелетированное тело лежало в ручье.

16 ноября около 18:00 выгуливавшие собак в Каменном логу липчане нашли мумифицированный труп. Страшную находку они сделали в ручье напротив дома № 4/3 по улице Звёздной.На место обнаружения скелета прибыли полицейские и сотрудники СК. Личность погибшего человека устанавливается.