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Происшествия
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сегодня, 10:21
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В Каменном логу найден мумифицированный труп
Скелетированное тело лежало в ручье.
На место обнаружения скелета прибыли полицейские и сотрудники СК. Личность погибшего человека устанавливается.
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