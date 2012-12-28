Машины получили 12 медицинских учреждений. Всего с 2021 года автопарк регионального здравоохранения пополнился 152 автомобилями.



Сегодня утром на площади Соборной в Липецке главные врачи больниц выстроились в линию перед новенькими автомобилями с логотипами медучреждений. В торжественной обстановке им вручали ключи от 19 легковых машин, купленных по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая сумма контрактов — 35,5 миллиона рублей. «Нивы» и «Ларгусы» куплены на условиях софинансирования: 3,2 миллиона выделило правительство области.— Эта машина будет возить наших фельдшеров и терапевтов по вызовам, — говорит главный врач городской больницы № 3 «Свободный Сокол» Елена Павлюкевич. — У нас есть куда ездить — наши пациенты живут в Ссёлках и в Жёлтых Песках. Для нас это долгожданное обновление, ведь от скорости прибытия врача напрямую зависит здоровье, а порой и жизнь пациентов.Для районных больниц обновление автопарка — давно назревшая необходимость. Николай Богдан работает водителем уже 24 года, начинал в Елецком районе, сейчас трудится в Долгоруковской больнице. Его предыдущей машиной был как раз «Ларгус» — после пяти лет эксплуатации она всё ещё на ходу. «Машина надёжная, если её своевременно обслуживать», — отмечает он.Главный врач Долгоруковской больницы Вадим Петров подтверждает: потребность в транспорте очень велика. Сейчас в парке клиники — 10 машин, но срок их эксплуатации ограничен в среднем десятью годами, после чего технику списывают. И вот куплена ещё одна. «Машина будет возить фельдшеров, терапевтов, врачей узких специальностей по вызовам, забирать анализы из ФАПов», — поясняет Петров.От того, насколько быстро приедет фельдшер или терапевт, зависит не только качество лечения, но порой и человеческая жизнь. Именно поэтому обновление автопарка районных больниц и поликлиник стало одним из приоритетов региональной программы. Новые машины позволят сократить время ожидания помощи, особенно в сельской местности, где расстояния измеряются десятками километров, а дороги не всегда идеальны.Губернатор Игорь Артамонов был краток:«Поздравляю вас с этим приобретением! Вам важно было получить машины. Но новое липецкое здравоохранение — это не только машины. Важно то, что по модернизации первичной медицинской сети мы — лидеры Центрального федерального округа. Это новые ФАПы, офисы врачей общей практики, капитальные ремонты поликлиник, оснащение их новым оборудованием, привлечение специалистов, обучение на терапевтов и педиатров в нашем региональном медицинском вузе. Мы двигаемся, мы живём, мы растём. И всё это — для блага людей».Оснащение системы здравоохранения транспортом ведётся в регионе системно. В 2021–2025 годах куплены 133 машины, в том числе 72 спецавтомобиля класса «В» для служб скорой помощи. И вот сейчас региональному Минздраву поставлены ещё 19 машин.Новый транспорт получили 12 больниц. Эти машины предназначены не для парадных выездов, а для ежедневной работы «на земле»: выездов врачей к пациентам, перевозки больных, транспортировки биологических материалов на исследования и доставки лекарств жителям отдалённых населённых пунктов.— Обновление автопарка повышает доступность и оперативность первичной помощи, особенно для жителей сельских территорий и малонаселённых пунктов, где своевременный выезд врача или мобильной бригады может стать решающим. Новые машины — это не просто железо. Это возможность приехать быстрее, а значит — помочь вовремя. Программа модернизации первичного звена продолжается, и впереди — новые поставки техники, ремонты и оснащение, чтобы качественная медицинская помощь становилась ближе к каждому жителю Липецкой области, независимо от того, живёт он в крупном городе или в маленьком селе, — сказала GOROD48 министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.