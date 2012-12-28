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Спорт
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сегодня, 18:18
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Не седина в бороду, а – серебро: наш борец очень хочет на чемпионат мира
Анатолий Щербаков вновь дошёл до финала.
Анатолий Щербаков соревновался в категории «D», т.е. среди спортсменов 51-55 лет в весовой категории до 88 кг и уступил только в финальной схватке.
Турнир был отборочным к чемпионату мира-2027 по греко-римской борьбе в Аммане (Иордания), правда, представляет собой только первый этап. Щербаков получил очки в свой рейтинг, его поездка на главные ветеранские соревнования планеты будет зависеть от выступления и на других соревнованиях.
Всего в Перми в различных возрастных и весовых категориях выступали 300 спортсменов из 36 регионов.
Любопытно, что год назад на этих соревнованиях Щербаков в тех же возрасте и весе тоже занял 2-е место. А летом-2026 в Москве выступил в открытом ветеранском первенстве России и тоже стал 2-м.
Фото из архива участников соревнований
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