Анатолий Щербаков вновь дошёл до финала.

Турнир был отборочным к чемпионату мира-2027 по греко-римской борьбе в Аммане (Иордания), правда, представляет собой только первый этап. Щербаков получил очки в свой рейтинг, его поездка на главные ветеранские соревнования планеты будет зависеть от выступления и на других соревнованиях.









Любопытно, что год назад на этих соревнованиях Щербаков в тех же возрасте и весе тоже занял 2-е место. А летом-2026 в Москве выступил в открытом ветеранском первенстве России и тоже стал 2-м.





Фото из архива участников соревнований

Липецкий борец завоевал «серебряную» медаль открытого Кубка России среди ветеранов в Перми.Анатолий Щербаков соревновался в категории «D», т.е. среди спортсменов 51-55 лет в весовой категории до 88 кг и уступил только в финальной схватке.Всего в Перми в различных возрастных и весовых категориях выступали 300 спортсменов из 36 регионов.