Наши отличились на Всероссийском фестивале вольной борьбы.

Медали всех достоинств завоевали юные липецкие спортсмены в Лисках Воронежской области на Всероссийском фестивале вольной борьбы.На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ева Меладзе среди девочек до 55 кг. Мальчишки выступили чуть скромнее, но тоже привезли домой награды: Артём Мелихов (35 кг) – «серебряную», а Дмитрий Безнос (до 52 кг) – «бронзовую».Подготовила медалистов тренер областной комплексной спортивной школы и клуба единоборств «Сталь» Екатерина Толчеева. Её воспитанникам пришлось выдержать серьёзную конкуренцию: в фестивале приняли участие более 250 борцов из разных регионов страны.Все ребята – молодцы, но в последние годы не только на детском, но и на взрослом уровне тон в Липецкой вольной борьбе задаёт «прекрасная половина». Первым мастером спорта международного класса по этому виду в Липецкой области стала Елизавета Петлякова. В сборной страны наших мужчин нет, под флагом страны выступают Петлякова, Олеся Безуглова, Алина Рыбкина. Смена приоритетов?