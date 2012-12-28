Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
«Обдираловка» и «возможность припарковаться»: водители высказались о платных парковках
«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
Бывшая солистка Липецкой филармонии участвовала в создании номинированного на «Грэмми» альбома
Липецкая вечЁрка: мумия в логу, 100000 избитому из-за парковки и за платными паркингами наблюдает мобильный комплекс
Спорт
530
сегодня, 16:49
3
Мальчишки молодцы, но девочка ещё круче
Наши отличились на Всероссийском фестивале вольной борьбы.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Ева Меладзе среди девочек до 55 кг. Мальчишки выступили чуть скромнее, но тоже привезли домой награды: Артём Мелихов (35 кг) – «серебряную», а Дмитрий Безнос (до 52 кг) – «бронзовую».
Подготовила медалистов тренер областной комплексной спортивной школы и клуба единоборств «Сталь» Екатерина Толчеева. Её воспитанникам пришлось выдержать серьёзную конкуренцию: в фестивале приняли участие более 250 борцов из разных регионов страны.
Все ребята – молодцы, но в последние годы не только на детском, но и на взрослом уровне тон в Липецкой вольной борьбе задаёт «прекрасная половина». Первым мастером спорта международного класса по этому виду в Липецкой области стала Елизавета Петлякова. В сборной страны наших мужчин нет, под флагом страны выступают Петлякова, Олеся Безуглова, Алина Рыбкина. Смена приоритетов?
63
1
41
11
0
Комментарии (3)