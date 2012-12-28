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Общество
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сегодня, 15:37
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В Липецкой области возможен снегопад
А во второй половине недели — потепление.
В Липецком гидрометеоцентре GOROD48 сообщили, что ожидают скорее дождь, а не снег.
— При прохождении атмосферных фронтов циклона с центром над Балтийским морем ожидаются осадки разной интенсивности. В Липецкой области — преимущественно в виде дождя. В предстоящую ночь дожди небольшие, местами умеренные, — рассказала дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Ольга Таболина.
Дожди, местами сильные, синоптики ожидают и 19–20 ноября. Причём станет теплее: столбики термометров могут подняться до +10 градусов.
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