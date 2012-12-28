А во второй половине недели — потепление.

Компания «Автодор» предупредила водителей о возможном ночью 18 ноября на территории Центрального федерального округа снегопаде. Наиболее сильные осадки прогнозируются на территории Тульской, Липецкой и Воронежской областей.В Липецком гидрометеоцентре GOROD48 сообщили, что ожидают скорее дождь, а не снег.— При прохождении атмосферных фронтов циклона с центром над Балтийским морем ожидаются осадки разной интенсивности. В Липецкой области — преимущественно в виде дождя. В предстоящую ночь дожди небольшие, местами умеренные, — рассказала дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Ольга Таболина.Дожди, местами сильные, синоптики ожидают и 19–20 ноября. Причём станет теплее: столбики термометров могут подняться до +10 градусов.