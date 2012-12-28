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Бывшая солистка Липецкой филармонии участвовала в создании номинированного на «Грэмми» альбома
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Культура
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сегодня, 17:48
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Бывшая солистка Липецкой филармонии участвовала в создании номинированного на «Грэмми» альбома
Анастасия Ведякова записала партии скрипки и бэк-вокала для двух песен альбома.
Над двумя песнями в этом альбоме работала бывшая солистка Липецкой филармонии Анастасия Ведякова. Как рассказала GOROD48 сама Анастасия, она сочинила и записала партии скрипки и бэк-вокала для двух песен альбома: «Light. Hope. Faith» и «You're Making Me a Believer». При этом физически в американский штат Джорджия россиянка для записи не выезжала — она сделала всё в студии звукозаписи и отправила материалы, которые потом свели аранжировщики и продюсеры. Это уже не первый опыт сотрудничества Анастасии с зарубежными коллективами через интернет-комьюнити музыкантов. Более того, в 2024-м году у результате подобного сотрудничества уже была номинация на «Гремми» с другим коллективом.
Анастасия Ведякова — выпускница Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, солисткой Липецкой филармонии она была всего год — в 2017-2018 году. Сейчас Анастасия концертирует как приглашённая скрипачка и дирижёр. Но с Липецкой областью её многое связывает: в селе Юрское Воловского округа в братской могиле похоронен её прадед, которого долгое время считали пропавшим без вести. Анастасия давала концерт в Юрском.
В 2026 году Анастасия Ведякова также получила премию кинофестиваля IndieFEST Film Awards за музыкальное видео «На берегу». В число лауреатов фестиваля входят лауреаты премий «Оскар» и «БАФТА».
В Липецкой государственной филармонии следят за творческой судьбой Анастасии Ведяковой и радуются её успехам.
«Анастасия — скрипачка, музыковед и дирижёр. В Липецкой филармонии она была солисткой и выступала с камерным оркестром «Русская классика». Как солистка она выступала в нескольких программах и сама же их вела как музыковед. У Анастасии было много проектов и идей и потом она перебралась из Липецка в Москву», — отметила пресс-секретарь Липецкой филармонии Юлия Кондратьева.
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