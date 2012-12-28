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Происшествия
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сегодня, 09:32
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«Нанесла не менее четырёх ударов»: расследовано убийство елецкого преподавателя
В преступлении обвиняется 29-летняя женщина. Её дело скоро рассмотрит суд.
«По данным следствия, ночью 12 сентября в квартире на улице Клубной в Ельце обвиняемая вместе с хозяином жилья распивала спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры женщина нанесла 36-летнему мужчине не менее четырёх ударов ножом в грудную клетку и живот. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемая покинула квартиру», — сообщает фабулу обвинения областное управление Следственного комитета РФ.
Подробности убийства сообщали елецкие паблики:
«В одном из подъездов дома, носящего название «Голливуд», к парню в гости пришли знакомые (парень и девушка), и в ходе бытового конфликта хозяину дома была нанесена серия ударов ножом. Известно, что погибший парень работал преподавателем в техникуме ЖД».
Суда ельчанка дожидается в СИЗО: суд арестовал её на время следствия. Вину в убийстве она признала.
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