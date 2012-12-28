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Происшествия
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сегодня, 17:08
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Полиция выясняет обстоятельства отравления двух девочек в Грязях
В том числе будет дана правовая оценка действиям законных представителей девочек.
«Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и приняты меры. В том числе будет дана правовая оценка действиям законных представителей девочек», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, 15 ноября на остановке в Грязях прохожий обнаружил двух девочек-подростков без сознания и вызвал неотложку. Две бригады скорой помощи доставили подростков в областную детскую больницу. Уже в пути одна девочка пришла в сознание.
Девочкам диагностировали отравление. Сейчас школьницы проходят лечение.
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