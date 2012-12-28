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Спорт
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сегодня, 17:51
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Липецкие фехтовальщики выступают отлично – и за Воронеж, и за Ростов
Один из липчан даже добрался до медали престижного турнира.
Лучше получилось у Фёдора Мухтярова, который завоевал «бронзовую» медаль в составе… сборной Воронежской области, в которой наш земляк стал своеобразным «легионером».
Фёдор с медалью
А Максим Данилов до медали не добрался, но провёл яркие поединки за Ростов-на-Дону.
Мухтиянов и Данилов – наши сильнейшие фехтовальщики своего возраста, но собрать свою полноценную в Липецке пока не могут. Отчасти – потому что фехтование является сравнительно молодым видом спорта, в регионе оно начало развиваться около 10 лет назад.
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