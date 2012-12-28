Один из липчан даже добрался до медали престижного турнира.

Лучше получилось у Фёдора Мухтярова, который завоевал «бронзовую» медаль в составе… сборной Воронежской области, в которой наш земляк стал своеобразным «легионером».









Фёдор с медалью

Двое юных рапиристов из Липецкой области выступили в Саратове на Всероссийских соревнованиях по фехтованию, в которых за победу боролись 27 команд.А Максим Данилов до медали не добрался, но провёл яркие поединки за Ростов-на-Дону.Мухтиянов и Данилов – наши сильнейшие фехтовальщики своего возраста, но собрать свою полноценную в Липецке пока не могут. Отчасти – потому что фехтование является сравнительно молодым видом спорта, в регионе оно начало развиваться около 10 лет назад.