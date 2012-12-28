Сейчас школьниц лечат в областной детской больнице от отравления.

В минувшее воскресенье на остановке в Грязях прохожий обнаружил двух девочек-подростков без сознания и вызвал неотложку.Как рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, на остановку прибыли две бригады скорой помощи — они доставили подростков в областную детскую клиническую больницу. Уже в пути одна девочка пришла в сознание.Девочкам диагностировали отравление. Сейчас школьницы проходят лечение.Точная причина их отравления выясняется.