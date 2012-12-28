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Происшествия
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сегодня, 14:58
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В Грязях прохожий обнаружил на остановке двух девочек-подростков без сознания
Сейчас школьниц лечат в областной детской больнице от отравления.
Как рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, на остановку прибыли две бригады скорой помощи — они доставили подростков в областную детскую клиническую больницу. Уже в пути одна девочка пришла в сознание.
Девочкам диагностировали отравление. Сейчас школьницы проходят лечение.
Точная причина их отравления выясняется.
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