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Общество
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сегодня, 16:17
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«РВК-Липецк» обновит сеть водоснабжения в 12-м микрорайоне
В компании пообещали завершить работы уже к концу года.
В компании сообщили, что работы начнутся в ближайшее время.
«Чтобы минимизировать неудобства для жителей, коммуникации будут прокладывать комбинированным способом: частично открытым методом, частично — с применением горизонтально-направленного бурения. Такой подход позволяет строить без масштабных «раскопок». В местах пересечения с дорогами сети уложат в футляр для защиты от внешних нагрузок и механических повреждений», — рассказали в дирекции по капитальному строительству РВК-Липецк.
GOROD48 поинтересовался в «РВК-Липецк» сроками работ, и тем, почему они начинаются под зиму, когда вынутый из раскопок грунт и применяемый при горизонтально-направленном бурении раствор будут замерзать. На эти вопросы нам ответили весьма лаконично.
«Основные работы в 12-м микрорайоне РВК-Липецк планирует выполнить в этом году. Проектная документация согласована с другими ресурсоснабжающими организациями, а отключений поставки воды потребителям во время проведения строительных работ не потребуется», — сообщили в «РВК».
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