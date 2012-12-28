В компании пообещали завершить работы уже к концу года.

Компания «РВК» сообщила о начале обновления сети водоснабжения в 12-м микрорайоне Липецка по своей инвестпрограмме. Проект предусматривает реконструкцию километра сетей разного диаметра на улицах Космонавтов, Звездной и Филипченко трубами, рассчитанными на 50 лет безаварийной эксплуатации. Помимо этого будут обновлены 30 канализационных колодцев и 40 задвижек разного диаметра.В компании сообщили, что работы начнутся в ближайшее время.«Чтобы минимизировать неудобства для жителей, коммуникации будут прокладывать комбинированным способом: частично открытым методом, частично — с применением горизонтально-направленного бурения. Такой подход позволяет строить без масштабных «раскопок». В местах пересечения с дорогами сети уложат в футляр для защиты от внешних нагрузок и механических повреждений», — рассказали в дирекции по капитальному строительству РВК-Липецк.GOROD48 поинтересовался в «РВК-Липецк» сроками работ, и тем, почему они начинаются под зиму, когда вынутый из раскопок грунт и применяемый при горизонтально-направленном бурении раствор будут замерзать. На эти вопросы нам ответили весьма лаконично.«Основные работы в 12-м микрорайоне РВК-Липецк планирует выполнить в этом году. Проектная документация согласована с другими ресурсоснабжающими организациями, а отключений поставки воды потребителям во время проведения строительных работ не потребуется», — сообщили в «РВК».