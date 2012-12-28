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Общество
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сегодня, 17:06
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В Ссёлках отключат холодную воду
Без холодной воды также останется часть 22-го микрорайона Липецка.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия Флота России, № 17 по улице Палисадной, № 18, 18а по улице Катукова, № 18, 20, 22, 24, 26 по улице Меркулова, № 1, 2, 3, 5 по бульвару Есенина, в частном секторе улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, Станционной, Одесской, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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