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сегодня, 15:32
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Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской

А водолазы перекрыли трубу, по которой в реку Липовку сливали нечистоты.

В распоряжении GOROD48 оказалось уникальное видео, предоставленное нам управлением главного смотрителя мэрии. На нем — исследование полукилометрового коллектора, начинающегося от железнодорожной насыпи у областного военкомата и заканчивающегося в логу на улице Вермишева.

Такого мы еще не видели: в кромешной тьме двое профессиональных диггеров из Мордовии движутся через залитый водой, частично разрушенный тоннель с измерительными инструментами в руках. Фонарики выхватывают из кромешной тьмы обвалившиеся куски железобетона, ржавый металл, отверстия канализационных коллекторов, какие-то загадочные надписи на стенах, шины и мусор под ногами, крупные ветки… За кадром искателей комментирует специалист, сообщающий обо всех особенностях подземки, о которой нет ровными счетом никаких архивных сообщений.


Тоннель по заказу УГС Липецка исследовало саранское ООО «Ресурс-РМ». Техническим заданием профессиональным диггерам предписывалось определить точные линейные параметры тоннеля (диаметр, размеры, сечение), дать визуальную оценку его состоянию, провести видеодиагностику коллектора для выявления засоров, трещин и других дефектов, а также врезок с подробной их фиксацией. В мэрии предположили, что через такие незаконные врезки хозяйствующие субъекты сливают в лог отходы, которые затем попадают в реку Липовку и губят в ней все живое. И если чуть выше тоннеля в речке гнездятся дикие утки и даже, как говорят, живут выдры, то ниже — Липовка мертва.

В этом тоннеле 15 лет назад погибли от ядовитых газов 20-ти и 26-летний участники игры «ENCOUNTER» Сергей Юшин и Сергей Евсюков. Подрядчик из Мордовии о трагедии знал, а потому диггеры, предполагая, что в коллекторе могло быть что угодно, вплоть до смертельно опасных концентраций паров углеводородов, сероводорода и иных газов, работали под контролем специалистов МЧС с использованием средств индивидуальной защиты. Исторической, более чем столетней, в тоннеле оказались лишь первые 20 метров, выполненные из кирпичной кладки. Об этом факте есть сведения в одной архивной записи от 1917 года! Предполагается, что кирпичная арка предназначалась для отвода избыточной воды в Каменный лог из липецкого озера, которого давно нет — сейчас на его месте находятся две областные больницы, промзона, областной военкомат, гаражные кооперативы, кладбище трубного завода.

60 назад к этому коллектору пристроили остальные 460 метров тоннеля из железобетонных конструкций, которые заглубили под землю с таким расчетом, чтобы вода самотеком текла по нему прямо в Каменный лог. Коллектор проходит по улице Московской под территориями автоцентров, автосервисов, трамвайного депо, автостоянок и гаражей, выходя в лог напротив дома №31 по улице Вермишева. Удивительное дело, но нет никаких документов советской эпохи, в которых бы говорилось об этом проекте и о том, кто его реализовал. Причем с косяками — диггеры обнаружили, что один из участков коллектора выложен железобетонными конструкциями вверх ногами! Возможно, кто-то сэкономил и на качестве материалов, которые фактически закапывали в землю. Как бы то ни было, а за 60 лет бетон частично рассыпался, обнажив арматуру, которую, как показала видеосъемка, активно пожирает коррозия. Также подрядчик нашел одну самовольную врезку. Кто хозяин 120-миллиметровой трубы, неизвестно.

— Мы обратились за помощью в ликвидации этой врезки к компании «Зевс-Технологии», специализирующейся в том числе на очистке скважин, трубопроводов и канализации. Их бригада вошла в тоннель и затампонировала выход трубы, — сообщил GOROD48 сотрудник УГС Липецка Сергей Акулов.

Сделать это было не так уж и просто. Опасно было даже спускаться ко входу в тоннель по скользкой от остатков снега насыпи, усеянной пластиковыми и стеклянными бутылками, пакетами из-под соков и иным мусором. Для связи со страхующим их коллегой два водолаза взяли рации, а чтобы не задохнуться от газов, прихватили кислородные баллоны и маски.


В качестве доказательства выполненной работы заказчику предоставили видеозапись. На ней видно, как один из специалистов оббил молотком толстую корку ржавчины от железной трубы, а потом вколотил в нее предварительно обструганный под внутренний диаметр самовольной врезки деревянный обрубок. Этот способ предотвратит очередной сброс зловонной жижи в коллектор. Как отреагирует на это собственник трубы, неизвестно.

— Это лишь первый шаг к тому, чтобы не допустить слива нечистот в коллектор. Дальше нам бы хотелось понять, нет ли незаконных врезок в нашу ливневую канализацию со стороны хозяйствующих субъектов. Но это — уже полномочия природоохранных ведомств, — сказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев.

… Каменный лог, по которому еле-еле течет давшая название нашему городу Липовка, давно вызывает беспокойство горожан. Этой весной и осенью корреспонденты GOROD48 дважды прошли по его склонам и дну и убедились, что лог, по которому еще в середине прошлого века текла достаточно полноводная река, стал сплошной мусорной свалкой, поросшей самосевом злейшего сорняка, американского клена. В лог выбрасывают не только бытовой и строительный мусор, старую мебель, бытовую технику и шины. Сюда сливают неочищенные стоки с предприятий, а также сбрасывают нечистоты через незаконные врезки в систему городской ливневки.

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В итоге через лог в Комсомольский пруд и далее в реку Воронеж в район городского пляжа течет зловонная, порой белесая жижа.

— Есть такая страна, ОАЭ. В ней живут работящие люди, которые сделали из пустыни оазис. А мы рекреационную зону превратили в помойку! — сказал GOROD48 о состоянии Липовки общественник Виктор Матовников, который принес в прошлом году в Липецкий горсовет коллективную жалобу на состояние Каменного лога от жителей 10-го микрорайона.

«Территория находится в ужасающем состоянии: поваленные сухие деревья, огромное количество мусора, неубранная листва и трава. Все это представляет пожарную опасность. От реки Липовки идет ужасный запах, она захламлена сухими деревьями и другим мусором», — говорилось в этом обращении.

«Ближе к домам №№16а и 22а по улице Вермишева мы обнаружили мутный ручей, впадающий в Липовку. Вытекал он из коллектора, который выходил из-под большой насыпи. Жители Липецка жалуются на жидкость белого цвета, которая растекается по Каменному логу», — а это уже отрывок из фоторепортажа GOROD48, который мы сделали в поисках истоков той самой вонючей жижи, отравившей Липовку.

Длина Каменного лога — 8 километров. В 1993 году лог объявили памятником природы регионального значения. В его верховьях в районе 19 микрорайона находится особо охраняемая природная территория урочище «Сосновый лес», а низовьях расположена еще одна охраняемая территория. Площадь всего природного объекта — более ста гектаров. Средняя ширина каньона — 160 метров, глубина — 25-30 метров.

О необходимости реабилитации урочища заговорили при мэре Михаиле Гулевском. При нем расчистили лог между 15-м микрорайоном и улицей Звездной, где появился спортивный городок. При следующем мэре Сергее Иванове власти попытались реализовать грандиозный проект благоустройства Каменного лога — от улицы Неделина до Городища. Но все это закончился громким фиаско — после него в районе Центрального рынка остались несколько десятков погонных метров железобетонного корыта, который делали под новое руслом едва живой Липовки. При мэре Евгении Уваркиной расчистили верховья Каменного лога у микрорайона «Елецкий», разработали проект экологической реабилитации Комсомольского пруда, внесли как флагманский в Генплан развития города до 2035 года проект под названием «Липовка-Воронеж», предполагающий превращение центра Липецка вдоль оси водоотводной канавы в общественное место, привлекательное для туристов. В этом году на субботниках городской департамент развития территории очистил лог в нескольких местах, в следующем УГС Липецка планируют отремонтировать разрушающийся пешеходный спуск в лог со стороны улицы Вермишева.
диггер
тоннель
Каменный лог
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Комментарии (24)

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Сначала новые
Соседка
12 минут назад
Не выдры,а ондатры.Водяные крысы.
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Ник
14 минут назад
А вышехлебозавод сбрасывает в каменный лог и молл завод. Почему все об этом молчат?
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Ответ
12 минут назад
Потому что нельзя кошмарить малый бизнес!
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Просто Виктор
16 минут назад
Новая локация для "Сталкера", скоро всякая жуть там поселится.
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ттт
18 минут назад
то есть они в незаконную врезку деревянный чопик вбили? что бы легче вынуть было, или что? сгниет и снова лей жижу? можно было хотя бы запенить трубу, как максимум заварить.
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vlad
18 минут назад
Проблема не простая. При строительстве многоэтажек по краям Каменного Лога для укрепления фундамента забивали сваи, в результате обрушили и перекрыли природные родники реки Липовка. Остались только ручьи нечистот.
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Зачёркнуто . Жемчужина .
21 минуту назад
Липецк - Это помойка!!!!!!!!!!!
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Это
11 минут назад
Ты просто в Кирове не был..
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Игорь Михайлович
25 минут назад
Возле Механизаторов 3 б( бывшая Шевелевская база) тоже есть несанкцирнированный сброс канализации в лог, а потом и в р.Воронеж, показная канализация фикция, все течет в лог и реку.
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Гость
25 минут назад
Точно , там были пруды в районе садов кооператор , лет 40 назад , лягушек было тьма , да и сейчас часть кладбища периодически подтапливает в районе эдельвейса
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489
3 минуты назад
А Эдельвейс воду с кладбища продает! А по закону, забор питьевой воды от кладбища не менеее 2х километров !
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А
25 минут назад
Кто-нибудь может ответить, проводилось техническое обследование мостика на Октябрьской? Визуально металлоконструкции сгнили и еще из трубы постоянно пар!
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дядя
31 минуту назад
так вот оно какое, метро липецкое
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