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Общество
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вчера, 14:21
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В Липецке заказали исследование полукилометрового коллектора 1917 года постройки
Предполагается, что именно стоки из этого коллектора делают реку Липовку мутной белой жижей: в него могли самовольно врезаться хозяйствующие субъекты.
Первые сведения об этом тоннеле, который можно назвать самотечным канализационным коллектором, управление главного смотрителя нашло в архивных документах 1917 года. Он был построен из красного кирпича и предназначался для отвода избыточной воды в Каменный лог из озера, которого давно нет (сейчас на его месте находится промзона, областной военкомат, гаражные кооперативы, кладбище трубного завода). Длина подземного коллектора — 494 метра. Он начинается под железнодорожной насыпью у областного военкомата, проходит под улицей Московской под территориями автоцентров, автосервисов, автостоянок и гаражей, заканчиваясь в логу напротив дома №31 по улице Вермишева.
В мэрии хотят выяснить, не врезались ли в этот тоннель хозяйствующие субъекты, чтобы сливать в него свои нечистоты. Ведь, как говорят жители улицы Вермишева, именно из этого коллектора в Каменный лог течет зловонная мутная жижа, впадающая в реку Липовка у пешеходной лестницы в районе дома №16а. И если чуть выше этого места в Липовке гнездятся дикие утки и даже живут выдры, то ниже — река мертва.
— Есть такая страна, ОАЭ. В ней живут работящие люди, которые сделали из пустыни оазис. А мы рекреационную зону превратили в помойку! — сказал GOROD48 о состоянии Липовки общественник Виктор Матовников, который принес в прошлом году в Липецкий горсовет коллективную жалобу от жителей 10 микрорайона.
«Территория находится в ужасающем состоянии: поваленные сухие деревья, огромное количество мусора, неубранная листва и трава. Все это представляет пожарную опасностью От реки Липовки идет ужасный запах, она захламлена сухими деревьями и другим мусором», — говорилось в этом обращении.
«Ближе к домам №№16а и 22а по улице Вермишева мы обнаружили мутный ручей, впадающий в Липовку. Вытекал он из коллектора, который выходил из-под большой насыпи. Жители Липецка жалуются на жидкость белого цвета, которая растекается по Каменному логу», — а это отрывок из фоторепортажа GOROD48, который мы сделали в поисках истоков той самой вонючей жижи, отравившей Липовку, речку, которая дала название нашему города.
Поэтому в мэрии хотят разобраться с ролью исторического коллектора в загрязнении Липовки. Задачей обследования являются определение точных линейных параметров тоннеля (диаметр, размеры, сечение), визуальный осмотр его состояния, видеодиагностика внутренней части тоннеля для выявления засоров, трещин и других дефектов, выявление врезок с подробной их фиксацией, составление заключения с описанием выявленных проблем и рекомендациями по их устранению.
вход в тоннель
— Из-за того, что этот коллектор может быть заполнен стоками и иловыми отложениями и в нем могут находиться пары углеводородов, сероводород, взрывоопасные газы, работать подрядчик будет под контролем специалистов МЧС с использованием средств индивидуальной защиты, — прокомментировали будущие работы в УГС Липецка.
15 лет назад в коллекторе погибли 20 и 26-летние участники игры «ENCOUNTER» Сергей Юшин и Сергей Евсюков. Они спустились в коллектор для поиска условного знака и задохнулись. Тела погибших спасатели нашли в 400 метрах от входа в тоннель
Как только городская администрация получит экспертное заключение, будет ясно, какие нужно будет сделать следующие шаги в отношении столетнего тоннеля, чтобы исключить его использование в качестве сливной трубы для сброса нечистот.
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