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вчера, 14:21
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В Липецке заказали исследование полукилометрового коллектора 1917 года постройки

Предполагается, что именно стоки из этого коллектора делают реку Липовку мутной белой жижей: в него могли самовольно врезаться хозяйствующие субъекты.

Управление главного смотрителя разместило заказ на проведение обследования строительных конструкций и оценку технического состояния закрытого тоннеля, начинающегося у железнодорожной насыпи рядом с областным военкоматом и заканчивающемся над ответвлением Каменного лога напротив дома №31 по улице Вермишева. Начальная цена контракта — 1 933 333 рубля.

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Первые сведения об этом тоннеле, который можно назвать самотечным канализационным коллектором, управление главного смотрителя нашло в архивных документах 1917 года. Он был построен из красного кирпича и предназначался для отвода избыточной воды в Каменный лог из озера, которого давно нет (сейчас на его месте находится промзона, областной военкомат, гаражные кооперативы, кладбище трубного завода). Длина подземного коллектора — 494 метра. Он начинается под железнодорожной насыпью у областного военкомата, проходит под улицей Московской под территориями автоцентров, автосервисов, автостоянок и гаражей, заканчиваясь в логу напротив дома №31 по улице Вермишева.

В мэрии хотят выяснить, не врезались ли в этот тоннель хозяйствующие субъекты, чтобы сливать в него свои нечистоты. Ведь, как говорят жители улицы Вермишева, именно из этого коллектора в Каменный лог течет зловонная мутная жижа, впадающая в реку Липовка у пешеходной лестницы в районе дома №16а. И если чуть выше этого места в Липовке гнездятся дикие утки и даже живут выдры, то ниже — река мертва.

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— Есть такая страна, ОАЭ. В ней живут работящие люди, которые сделали из пустыни оазис. А мы рекреационную зону превратили в помойку! — сказал GOROD48 о состоянии Липовки общественник Виктор Матовников, который принес в прошлом году в Липецкий горсовет коллективную жалобу от жителей 10 микрорайона.

«Территория находится в ужасающем состоянии: поваленные сухие деревья, огромное количество мусора, неубранная листва и трава. Все это представляет пожарную опасностью От реки Липовки идет ужасный запах, она захламлена сухими деревьями и другим мусором», — говорилось в этом обращении.

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«Ближе к домам №№16а и 22а по улице Вермишева мы обнаружили мутный ручей, впадающий в Липовку. Вытекал он из коллектора, который выходил из-под большой насыпи. Жители Липецка жалуются на жидкость белого цвета, которая растекается по Каменному логу», — а это отрывок из фоторепортажа GOROD48, который мы сделали в поисках истоков той самой вонючей жижи, отравившей Липовку, речку, которая дала название нашему города.

Поэтому в мэрии хотят разобраться с ролью исторического коллектора в загрязнении Липовки. Задачей обследования являются определение точных линейных параметров тоннеля (диаметр, размеры, сечение), визуальный осмотр его состояния, видеодиагностика внутренней части тоннеля для выявления засоров, трещин и других дефектов, выявление врезок с подробной их фиксацией, составление заключения с описанием выявленных проблем и рекомендациями по их устранению.

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вход в тоннель 

— Из-за того, что этот коллектор может быть заполнен стоками и иловыми отложениями и в нем могут находиться пары углеводородов, сероводород, взрывоопасные газы, работать подрядчик будет под контролем специалистов МЧС с использованием средств индивидуальной защиты, — прокомментировали будущие работы в УГС Липецка.

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15 лет назад в коллекторе погибли 20 и 26-летние участники игры «ENCOUNTER» Сергей Юшин и Сергей Евсюков. Они спустились в коллектор для поиска условного знака и задохнулись. Тела погибших спасатели нашли в 400 метрах от входа в тоннель

Как только городская администрация получит экспертное заключение, будет ясно, какие нужно будет сделать следующие шаги в отношении столетнего тоннеля, чтобы исключить его использование в качестве сливной трубы для сброса нечистот.
река Липовка
экология
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Комментарии (58)

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Шурка
сегодня, 08:35
Мы там ещё грибы собирали опята летние вдоль жд
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Шурка
сегодня, 07:57
Я жил на мирном на улице * япомню этот коллектор как вы его называете сейчас это было другое сооружение если кому интересно спросите я расскажу
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Да
сегодня, 01:59
Надо же... 15 лет назад дети погибли, * , и никого не интересовал этот коллектор.
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найти, кто сливает
сегодня, 00:17
нечистоты в коллектор. И надавать по жопе! Ишь!
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vlad
вчера, 23:30
Насколько помню, на месте Мегаполиса, стоянки и трамвайного кольца был овраг, в который свозили мусор. Пытались пройти этот коллектор от ж/д любители, но закончилось гибелью. Сомневаюсь, что данный коллектор был построен в 1917 году. Там не было никаких построек и избыточная вода уходила по оврагу.
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9 р-он
сегодня, 08:13
Там над входом в камне выбита дата ну не как не 17 год. В детстве проходили через него , до того места где сейчас автосалон, раньше была автостоянка ,а до этого был просто овраг. На 9 р- оне живу 1975 г.
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vlad
вчера, 23:20
Насколько помню, на месте Мегаполиса, стоянки и трамвайного кольца был овраг, в который свозили мусор.
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:-)
вчера, 23:10
Дед, это тот нечастый случай, когда нужны именно проходимцы - тоннель, сиречь коллектор, требуется именно пройти:-)
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Дед
вчера, 22:09
Нужны профессионалы, которые уже на пенсии, а не проходимцы
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"ДМБ"
вчера, 20:17
Это текут мутные слёзы призывников, которых не взяли в армию по состоянию здоровья.
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Антоновец
вчера, 19:52
Куда коммунисты подевали народное озеро?!
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Ответ
вчера, 20:24
Спрятали вместе с золотом партии.
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Ответ
вчера, 20:21
Спрятали вместе с золотом партии.
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