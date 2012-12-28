Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Происшествия
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вчера, 18:08
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В пожаре на проспекте Мира пострадал липчанин
Горела квартира. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Квартиру тушили 15 пожарных при помощи пяти единиц техники. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Как сообщают очевидцы, в доме после пожара закрыт сетевой магазин, возможно, его затопило.
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