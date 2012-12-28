В пожаре на проспекте Мира пострадал липчанин

Горела квартира. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Квартира загорелась сегодня днем на втором этаже дома по проспекту Мира, 13. В пожаре пострадал мужчина, сообщили GOROD48 в пресс-службе МЧС России по Липецкой области.Квартиру тушили 15 пожарных при помощи пяти единиц техники. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.Как сообщают очевидцы, в доме после пожара закрыт сетевой магазин, возможно, его затопило.