«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
А знаете ли вы
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сегодня, 09:14
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Тот самый Липецк: парк Девонского периода
В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы совершим путешествие на сотни миллионов лет назад и узнаем:
- Какой была река Липовка, когда с «Земли сошли воды всемирного потопа»;
- Кто обитал в наших местах сотни миллионов лет назад;
- Где в Липецке можно найти окаменелости и выходы железной руды.
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