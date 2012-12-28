Тот самый Липецк: парк Девонского периода

В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы совершим путешествие на сотни миллионов лет назад и узнаем:

- Что из себя представляет Каменный лог и как он появился;- Какой была река Липовка, когда с «Земли сошли воды всемирного потопа»;- Кто обитал в наших местах сотни миллионов лет назад;- Где в Липецке можно найти окаменелости и выходы железной руды.