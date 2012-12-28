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«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
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«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
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сегодня, 07:40
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«Обнаружил излишки топлива в баке и решил продать»: водителя большегруза обвиняют в краже солярки
Покупателя он нашел по радиосвязи.
По данным следствия, водитель большегруза обнаружил излишки топлива в баке и решил продать его продать. Чрез радиосвязь он нашёл покупателя и договорился с ним о встрече на ближайшей заправке.
«На АЗС подозреваемый сначала заправил собственный автомобиль с использованием топливной карты организации, в которой работал, а затем оплатил покупателю 240 литров дизельного топлива. За это он получил 18 тысяч рублей, реализовав горючее по цене ниже рыночной», — сообщает областное управление МВД.
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