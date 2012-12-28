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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
Циклон с Балтийского моря принесёт в Липецкую область дожди
В ближайшие трое суток Липецкая область попадёт под влияние циклона с центром над Балтийским морем — при прохождении его атмосферных фронтов пройдут осадки разной интенсивности преимущественно в виде дождя.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября в Липецкой области облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, днём умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 9–14 м/сек. Ночью на улице от -3 до +2 градусов, днём — от +1 до +6.
В Липецке облачно, ночью небольшие, днём умеренные дожди. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3, днём — от +2 до +4 градусов.
День 18 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 18 градусов мороза.
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