Нас ждут встреча с внучкой героического летчика, занятие для маленьких человечков, а город постепенно одевается в праздничное убранство.

Температура в Липецке держится в слабом плюсе, сегодня от +1 до +3 градусов. Зато дожди всё ещё не проникают в наш регион, выдастся сухим и наступивший день.









– пр-т Мира, 22.









– Садоводчество «Ударник».









За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Поэтому многие авто просто исчезли с улиц М. И. Неделина, Пушкина, Коммунальной, Гагарина, М. Горького и других. Раньше здесь были заставлены машинами целые полосы, предназначавшиеся для движения. Да и на тротуарах нет-нет, да оставляли авто те, кому плевать на всех. Теперь город стал немного походить на город, где всё для людей, а не на сплошную парковку.









В 11:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится встреча с Марией Водопьяновой, внучкой Героя Советского Союза лётчика Михаила Водопьянова (6+).













Герой с внучками, фото vk.ru/likm48





В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт мероприятие для маленьких читателей «Весёлые строки для небольших человечков» (0+).













Фото vk.ru/childbook_lipetsk

А в 15:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) начнётся краеведческий квест «ПроГород48» (6+).









Улица Интернациональная, середина XX века. Парковки, судя по всему, ещё бесплатные

Для детей 7-10 лет. Виртуальное путешествие по Липецку, не выходя из библиотеки. Ребят ждёт маршрут по главным достопримечательностям города, интересные краеведческие задания и знакомство с историей родных мест. Завершится путешествие творческим мастер-классом: участники освоят технику пластилинографии и создадут памятный сувенир с изображением герба Липецка.





В этом году в смотре примут участие 45 солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов учреждений культуры и ветеранских организаций Липецкой области из девятнадцати муниципалитетов региона. Участники выступят в четырех номинациях: солисты, вокальные ансамбли – малые формы, вокальные ансамбли, хоровые коллективы.









Фото vk.ru/ocknt

На этой неделе зеленые красавицы появятся на площадях Клименкова и Константиновой. Жителей микрорайона Матырский порадует 12-метровая нарядная ёлка. Зимние красавицы будут сиять огнями возле Дома музыки и Областного Центра культуры, народного творчества и кино.













Новогодний конкурс

В этом году награждать победителей будут в нескольких номинациях, среди которых «Новогодняя сказка» – классическая игрушка; «Наша сказка» – игрушка в виде героев русских народных сказок или в национальном лубочном стиле. Требований несколько: размер игрушки от 25 до 50 см в высоту, вес не более 1 кг, материалы должны быть устойчивыми к влаге, не иметь режущих краёв, острых деталей, элементов битого стекла.









Работы принимаются на ул. Ленина, 34 до 5 декабря с 10:00 до 18:00. Авторы лучших работ получат призы, а все участники – благодарственные сертификаты.





Годовая премия - треть липчан о таком и не слышали

16% тех, кто рассчитывает на «тринадцатую зарплату», отложат ее в накопления. Еще 13% направят выплату на закрытие кредитов и долгов, 12% потратят на отпуск и путешествия, 10% — на семью, 9% — на себя, 6% — на подарки. По 5% респондентов поделились планами потратить деньги на образование или ремонт.







