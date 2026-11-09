Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: проблема парковок решилась сама собой, липчане придумали, где достать денег на новогодние праздники
Нас ждут встреча с внучкой героического летчика, занятие для маленьких человечков, а город постепенно одевается в праздничное убранство.
Температура в Липецке держится в слабом плюсе, сегодня от +1 до +3 градусов. Зато дожди всё ещё не проникают в наш регион, выдастся сухим и наступивший день.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Московская, 20, 20 ст.2, 20 ст.3, 20 ст.5, 20 ст.7;
– ул. Н. К. Крупской, 7, 16;
– ул. Островского, 13, 15;
– ул. Парковая, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13
– ул. Суворова, 1;
– пр-т Мира, 22.
В частном секторе удобства покинут дома жителей улиц Буденного, Волжской, Леваневского, Лермонтова, Озерной, Островского, Пляжной, Речной, Санитарной.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. 9-го Мая, 27;
– ул. Ангарская, 31;
– ул. Береговая, 370;
– ул. Валентина Скороходова, 19;
– ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
– ул. Зеленая;
– ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
– ул. им. Баумана;
– ул. им. Клары Цеткин, 1, 8а, 8б, 9, 55;
– ул. Исполкомовская;
– ул. Минская, 49а;
– ул. Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 22, 26, 33;
– ул. Огородная, 18а, 34а;
– ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
– ул. Паровозная, 11а;
– ул. Родниковая;
– ул. Рудничная, 17, 21, 25;
– ул. Ситовская, 394;
– ул. Скороходова (Ситовка) д. 14;
– ул. Ударников;
– ул. Фанерная;
– ул. Цемзаводская, 3, 4;
– пер. Моторный, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
– пер. Парковый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
– пер. Стандартный, 1;
– пер. Театральный 1-й, 1, 2, 3, 4, 5;
– Садоводчество «Металлург 2», 243;
– Садоводчество «Речное»;
– Садоводчество «Сокол 3»;
– Садоводчество «Строитель»;
– Садоводчество «Ударник».
Бензин
За ситуацией с бензином продолжаем следить через электронные приложения, так как на объезд заправок может просто не хватить горючего. Система gas–monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports предупредит о ситуации с топливом за пределами Липецка – в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам в виде электронной карты работают get–fuel.ru и чат–бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Пробки
У нас хоть и не Москва, но угодить в затор и опоздать на важную встречу, мероприятие или саму работу тоже можно запросто. Чтобы этого не случилось, лучше сверять маршрут в приложении.
Парковки
Расширения зоны платных парковой в центральной части Липецка дало неожиданный эффект. Платить 44 рубля за один час стоянки (а для автомобилей тяжелее 3,5 тонн – 66 рублей) оказались готовы не все.
Поэтому многие авто просто исчезли с улиц М. И. Неделина, Пушкина, Коммунальной, Гагарина, М. Горького и других. Раньше здесь были заставлены машинами целые полосы, предназначавшиеся для движения. Да и на тротуарах нет-нет, да оставляли авто те, кому плевать на всех. Теперь город стал немного походить на город, где всё для людей, а не на сплошную парковку.
Напишите в комментариях, как вы сами относитесь к тому, чтобы автовладельцы сами платили за содержание своего имущества? Например – покупали бы гаражи и оплачивали места на стоянках. И где сами оставляете своё авто?
Внучка героя
В 11:00 в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) состоится встреча с Марией Водопьяновой, внучкой Героя Советского Союза лётчика Михаила Водопьянова (6+).
Герой с внучками, фото vk.ru/likm48
Мероприятие откроет III Водопьяновские чтения – творческий конкурс по произведениям М. В. Водопьянова. Почётными гостями станут также герой Советского Союза Юрий Чурилов, Герой России Олег Сторожук.
Для небольших человечков
В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) пройдёт мероприятие для маленьких читателей «Весёлые строки для небольших человечков» (0+).
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Подходит для детей 3-5 лет, которые вместе с героями стихотворений Агнии Барто отправятся в мир добрых и весёлых историй. Малышей ждут увлекательные задания на развитие внимания, памяти и речи, а в завершение — творческая работа, которую каждый сможет сделать своими руками
Квест
А в 15:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого, 40) начнётся краеведческий квест «ПроГород48» (6+).
Улица Интернациональная, середина XX века. Парковки, судя по всему, ещё бесплатные
Для детей 7-10 лет. Виртуальное путешествие по Липецку, не выходя из библиотеки. Ребят ждёт маршрут по главным достопримечательностям города, интересные краеведческие задания и знакомство с историей родных мест. Завершится путешествие творческим мастер-классом: участники освоят технику пластилинографии и создадут памятный сувенир с изображением герба Липецка.
XV областной конкурс
В 11:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) откроется XV областной конкурс «Поют ветераны», посвященный Году единства народов России (12+).
В этом году в смотре примут участие 45 солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов учреждений культуры и ветеранских организаций Липецкой области из девятнадцати муниципалитетов региона. Участники выступят в четырех номинациях: солисты, вокальные ансамбли – малые формы, вокальные ансамбли, хоровые коллективы.
Фото vk.ru/ocknt
Зрители услышат народные песни, авторские песни советских и современных композиторов, в том числе авторов из Липецкой области.
Новый Год к нам мчится
В Липецке уже вовсю идёт монтаж праздничного убранства. Возле дома культуры «Рудничный» уже возвышается 10-метровая ёлка.
На этой неделе зеленые красавицы появятся на площадях Клименкова и Константиновой. Жителей микрорайона Матырский порадует 12-метровая нарядная ёлка. Зимние красавицы будут сиять огнями возле Дома музыки и Областного Центра культуры, народного творчества и кино.
А главную ёлку города установят на Соборной площади, она достигнет 18-ти метров в высоту.
Кроме того, общественные пространства Липецка и многие улицы украсят праздничной иллюминацией и яркими игрушками.
Новогодний конкурс
Принять участие в украшении города могут все желающий, для них парки Липецка объявили очередной ежегодный конкурс «Зимняя сказка» на лучшую ёлочную игрушку.
В этом году награждать победителей будут в нескольких номинациях, среди которых «Новогодняя сказка» – классическая игрушка; «Наша сказка» – игрушка в виде героев русских народных сказок или в национальном лубочном стиле. Требований несколько: размер игрушки от 25 до 50 см в высоту, вес не более 1 кг, материалы должны быть устойчивыми к влаге, не иметь режущих краёв, острых деталей, элементов битого стекла.
Работы принимаются на ул. Ленина, 34 до 5 декабря с 10:00 до 18:00. Авторы лучших работ получат призы, а все участники – благодарственные сертификаты.
Годовая премия - треть липчан о таком и не слышали
36% липчан рассчитывают получить премию по итогам года, выяснили в SuperJob. Чаще ждёт премию молодёжь до 35 лет, особенно часто – те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц.
16% тех, кто рассчитывает на «тринадцатую зарплату», отложат ее в накопления. Еще 13% направят выплату на закрытие кредитов и долгов, 12% потратят на отпуск и путешествия, 10% — на семью, 9% — на себя, 6% — на подарки. По 5% респондентов поделились планами потратить деньги на образование или ремонт.
33% липчан указали, что подобных бонусов в их компании не бывает в принципе.
Дорогие липчане! В нынешние времена особенно важно следить за новостями, которыми вас бесперебойно обеспечивает GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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