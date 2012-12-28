Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам

Сегодня, 27 мая, стало известно о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Липецка, очевидцы выложили в Сеть видео драки на Соколе, и липецкому мэру потребовался еще один заместитель.