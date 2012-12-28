Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
Глава следкома дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов
Бескомпромиссная – липчанка вырвала «бронзовую» медаль Евро у хорватки, которая расплакалась после схватки
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
Сегодня, 27 мая, стало известно о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Липецка, очевидцы выложили в Сеть видео драки на Соколе, и липецкому мэру потребовался еще один заместитель.
Если предложение перевозчиков будет принято проезд за наличные в Липецке обойдется в 34 рубля, по карте — 29 рублей.
Эта новость оказалась сегодня самой комментируемой. Наши читатели в основном были недовольны соотношением цены и качества.
«Сколько можно повышать цену на проезд, автобусы ездят раз через раз, стоишь на остановке по пол часа», — недоволен Кот.
«Не удивили очередным повышением проезда! Но в салонах коммерческих маршрутов грязь, заселенные вонючие сиденья и наглухо закрытые окна и люки. Про кондиционер речи вообще нет. Кондюк был в этом еврохламе только на выходе с завода», — добавил читатель, подписавшийся Так это норма!
«Хватит ныть, всего на два рубля повысили. Лучше следите за собой, стирайте одежду и пользуйтесь дезодорантами. В автобус зайти невозможно. Люди, вы почему не моетесь? Лукоедам, и с перегаром отдельный привет», — неожиданно ответила Animal planet.
«Проездные! Сделайте уже проездные хотя бы на муниципальный транспорт (а лучше на весь) — ну сколько можно платить за одну-две пересадки, надоело! Такой большой город, а никакого тарифного меню!» — попросил Кирилл.
«Тогда необходимо ввести проездные билеты на месяц для разных категорий граждан, а не только многодетные бесплатно. Студенческий, пенсионный, школьный, обычный- как было раньше и как сейчас в ряде городов. Почему-то эти просьбы игнорируют люди, принимающие решения», — уточнил Гость.
«Транспорт дорожает, а с работы после 20:00 не уехать, вчера с работы с НЛМК до Опытной ехала с тремя пересадками + 2 часа затраченного времени. Просьба навести порядок с транспортом после 20:00, людей много с работы не может уехать, 323 вчера почти час ждали. Посмотрите на Опытную с 20:30 до 22:00 сколько людей едет», — еще одна просьба от Людмилы.
«Чем обосновано? В прошлый раз обещали что все водители буду в форме работать», — напомнил Скоро.
«Возьмем 325 автобус — от Елецкого до Заводоуправления — 15,3 км. Рейс туда и обратно 31 км. Стоимость дизеля 59 рублей за литр. Итого на топливо туда и обратно — 885 рублей. В среднем за рейс — туда и обратно автобус перевозит 200 человек (100 туда и 100 обратно). Кто-то выходит раньше, кто-то подсаживается по пути. Итого 5 400 руб — 885 топливо = 4515 рублей чистых денег с одного рейса туда-обратно. Рейсов автобус за день делает около 15. Итого в день водила приносит чистой прибыли с учетом топлива = 67 725 рублей, а за месяц 1 автобус приносит прибыли 2 миллиона руб», — подсчитал Экономист, почему-то не добавив траты на обслуживание автобуса и зарплату водителю.
Накануне поздно вечером на улице 40 лет Октября произошла драка. Она продолжалась больше часа. «Две пары что-то не поделили между собой», сообщил очевидец.
«Полиция в городе не работает от слова совсем. За что им зарплату платят?» — поинтересовался Житель города.
«Там отдел полиции в двух шагах. Удивительно, но уже привычно», — добавил Рикки.
И это была не единственная драка за последние дни. Глава следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении на липецких активистов, которое произошло вечером 23 мая у чайханы на улице Циолковского. Одному из участников драки сломали палец на руке.
А еще задержали героя многочисленных видео с избиениями подростков. Суд отправил 15-летнего боксера под домашний арест.
Главе Липецка потребовался еще один заместитель. Напомним, у Евгении Уваркиной их шесть. Седьмой будет отвечать за работу департамента развития территории и двух управлений: внутренней политики, а также муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий.
Содержание еще одного зама обойдется городской казне в 1,5 миллиона рублей за год.
«Ну, теперь зимой проблем с уборкой снега не будет. Семь заместителей как возьмут лопаты», — порадовался Диванный эксперт.
«У семи нянек дитя без глазу», — тут же нашлись Пословицы-Поговорки.
Между тем, в специальную комиссию по выборам липецкого мэра до сих по не обратился ни один из кандидатов, хотя прошло уже две трети срока, отведенного для подачи бумаг.
«Дипломы купил, феню освоил. Когда приступать?», — поинтересовался кандидат.
Сегодня ночью в Липецкой области вновь объявляли желтый уровень опасности. В этот раз примерно на три часа. Это шестое объявление о воздушной опасности с начала мая.
Завтра в Липецке снова жарко. По прогнозам синоптиков, днем в городе будет колебаться до +28 градусов. И это отнюдь не рекордная температура. В этот день в 1924 году было 33 градуса тепла. А в 1975 году — один градус мороза!
И обратите внимание, завтра День пограничника. С 10:00 до 11:30 ограничивается движение по маршруту следования традиционно колонны пограцов: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская.
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