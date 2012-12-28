Липецкая вечЁрка: лимит на бензин, суд над «черными риелторами» и культурное недовольство

Сегодня, 24 июня, губернатор Игорь Артамонов сообщил о временном введении лимита на покупку бензина, начался суд над «черными риелторами», и неравнодушный гражданин написал объявление с просьбой починить лестницу.