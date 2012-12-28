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Липецкая вечЁрка: лимит на бензин, суд над «черными риелторами» и культурное недовольство
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17 минут назад

Липецкая вечЁрка: лимит на бензин, суд над «черными риелторами» и культурное недовольство

Сегодня, 24 июня, губернатор Игорь Артамонов сообщил о временном введении лимита на покупку бензина, начался суд над «черными риелторами», и неравнодушный гражданин написал объявление с просьбой починить лестницу.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в соцсетях о том, что с сегодняшнего дня и до 28 июня включительно бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100 будут отпускать липчанам  не более 30 литров на один автомобиль. Заправка только в бак. В канистры, бочки и любую другую тару бензин в этот период отпускаться не будет. На отпуск дизельного топлива ограничения не вводятся. Машины спецслужб обеспечиваются отдельно.

Губернатор уточнил, что мера временная. Ее ввели для того, чтобы топливо на заправках не разбирали с запасом и оно было доступно большему числу автомобилистов.

«Ну и где заправить положенные мне 30 л АИ-95, если его тупо нет на заправках?» — возмущается Житель.

«На лебедянской заправке есть бензин 92 и 95, очередь от хладокомбината», — сообщила Мила.

«Нужно для тех кто добирается на работу на своих автомобилях не считать прогулом отсутствие на работе в те дни, когда на заправках не было топлива, и заработанную плату производить в полном размере», — подсуетился Труженик.

«Правильно все делают», — считает Липчанин.

«Правильно ниже написано, дайте 30 литров, а каждый разберется, куда потратить. Бензин нужен для газонокосилок, генераторов, другой техники на стройке. Как сейчас выходит, что вся эта техника будет без бензина», — возмущается Не в канистру.

«Сегодня в 4 утра заправилась на Калина Ойл, очередей нет. Но цена практически 90 руб за литр 92», — сообщил Кому не спиться.

Липецкая ЕДС начала принимать сообщения о нелегальной торговле бензином. Позвонить можно по телефону 8 800 450-48-48.

Сегодня в областном суде начался процесс над «черными риелторами», которых обвиняют в смерти семи человек.

На скамье подсудимых оказалась преступная группа, которой, по версии обвинения, восемь лет, с 2014 по 2022 год, руководил 58-летний бывший сотрудник УФСИН, майор внутренней службы в отставке Олег Сбродов. Вместе с ним свои роли в схеме по завладению квартир липчан исполняли его родственники, нотариус и юрист. Итог работы этой «команды», по данным регионального Следкома, — семь трупов, переписанные на других людей квартиры и 14 миллионов рублей ущерба.

В сети группы попадали социально неблагополучные граждане, владеющие недвижимостью. Их лишали жилья и доводили до алкогольной комы.

Медики списывали смерти на отравление алкогольными суррогатами. Вплоть до истории с липчанином Геннадием Наймушиным. Мужчина получил в наследство трехкомнатную квартиру, планировал ремонт, но внезапно продал ее Олегу Сбродову. Вскоре Геннадия нашли мертвым. Отец погибшего, Юрий Наймушин, утверждал, что сына опоили и тем самым убили, ведь квартиру тут же выставили на продажу за более чем 2,6 миллиона рублей. Эта история стала основанием доследственной проверки, которая переросла в уголовное дело.

Организатору Олегу Сбродову вменяются убийство семи лиц из корыстных побуждений и с целью сокрытия иных преступлений, шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой, покушение на мошенничество, незаконное хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Его сыну помимо участия в мошенничествах инкриминируют еще и разглашение тайны частной жизни с использованием служебного положения, а также превышение должностных полномочий. Павел Андреев обвиняется в трех завершенных аферах и одном покушении на мошенничество, а Олег Мещеряков — в шести таких преступлениях. Ирину Булычеву обвиняют в одном эпизоде мошенничества в составе ОПГ.

Сегодня стало известно, что в московском метро погиб 45-летний предприниматель из Липецка, владевший небольшой компанией в сфере грузоперевозок. Он перепутал платформы на станции «Выхино». В том месте проходит открытый участок метрополитена, и пройти от одной платформы к другой можно исключительно по надземному переходу, однако мужчина предпочёл более быстрый, как ему казалось, вариант. Он спрыгнул на рельсы и устремился на противоположную сторону, но в тот самый миг на перегон начал заезжать электропоезд.

22 июня во время пьяной драки двое мужчин 41 и 42 лет руками и ногами забили приятеля по голове. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь — травмы оказались смертельными. Собутыльников задержали сотрудники регионального СК.

Накануне на Соколе, у старой автостанции прозвучали выстрелы. Неизвестный убил одну собаку, а вторую ранил. Погибшее животное было домашним. По этому факту полиция уже начала проверку.

Эту историю читатели GOROD48 восприняли неоднозначно.

«Следить нужно за своими животными, какого черта эта псина в ошейнике бегает сама по себе. До сих пор вспоминаю мальчика, который убегал от бродячих собак и попал под мусоровоз. Спасибо, тому кто предотвратил очередные нападения бездомных», — написал Ха.

«Бедные собаки! Найдите и накажите! Выздоровления раненой собаке!» — переживает Лена.

Неожиданное объявление, прикрепленное к забору, появилось на улице Фрунзе. Активный гражданин призывал липчан звонить в мэрию, чтобы чиновники починили переход, в котором испорчена ступенька. Кстати, мэрия Липецка располагается в соседнем квартале.



«Какой культурный горожанин (ка). На месте мэрии за один только этот факт надо помочь», — считает Изумительно.

«Интересно, а можно ли дозвониться по этим номерам. Да, стыдно за департамент города, если стали такие плакаты выставлять. Хотя, мысль хорошая, вместо обращений в приложении „Решаем вместе“ ставить по городу такие плакаты. Может быть и руководителям города стыдно станет», — думает Житель.

Завтра немного похолодает. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке температура составит от +21 до +23 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

И обратите внимание губернатор Игорь Артамонов перестал публиковать в соцсетях информацию о введении/отмене только красного уровня воздушной опасности. Про желтый по-прежнему будут сообщать каналы 112 и МЧС.

Уже в ближайшую пятницу перекроют часть улицы Фрунзе, ее сделают пешеходной до конца недели для празднования Дня молодежи. И уже начали украшать.

вечЁрка
бензин
суд
благоустройство
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