В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Общество
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17 минут назад
Липецкая вечЁрка: лимит на бензин, суд над «черными риелторами» и культурное недовольство
Сегодня, 24 июня, губернатор Игорь Артамонов сообщил о временном введении лимита на покупку бензина, начался суд над «черными риелторами», и неравнодушный гражданин написал объявление с просьбой починить лестницу.
Губернатор уточнил, что мера временная. Ее ввели для того, чтобы топливо на заправках не разбирали с запасом и оно было доступно большему числу автомобилистов.
«Ну и где заправить положенные мне 30 л АИ-95, если его тупо нет на заправках?» — возмущается Житель.
«На лебедянской заправке есть бензин 92 и 95, очередь от хладокомбината», — сообщила Мила.
«Нужно для тех кто добирается на работу на своих автомобилях не считать прогулом отсутствие на работе в те дни, когда на заправках не было топлива, и заработанную плату производить в полном размере», — подсуетился Труженик.
«Правильно все делают», — считает Липчанин.
«Правильно ниже написано, дайте 30 литров, а каждый разберется, куда потратить. Бензин нужен для газонокосилок, генераторов, другой техники на стройке. Как сейчас выходит, что вся эта техника будет без бензина», — возмущается Не в канистру.
«Сегодня в 4 утра заправилась на Калина Ойл, очередей нет. Но цена практически 90 руб за литр 92», — сообщил Кому не спиться.
Липецкая ЕДС начала принимать сообщения о нелегальной торговле бензином. Позвонить можно по телефону 8 800 450-48-48.
Сегодня в областном суде начался процесс над «черными риелторами», которых обвиняют в смерти семи человек.
На скамье подсудимых оказалась преступная группа, которой, по версии обвинения, восемь лет, с 2014 по 2022 год, руководил 58-летний бывший сотрудник УФСИН, майор внутренней службы в отставке Олег Сбродов. Вместе с ним свои роли в схеме по завладению квартир липчан исполняли его родственники, нотариус и юрист. Итог работы этой «команды», по данным регионального Следкома, — семь трупов, переписанные на других людей квартиры и 14 миллионов рублей ущерба.
В сети группы попадали социально неблагополучные граждане, владеющие недвижимостью. Их лишали жилья и доводили до алкогольной комы.
Медики списывали смерти на отравление алкогольными суррогатами. Вплоть до истории с липчанином Геннадием Наймушиным. Мужчина получил в наследство трехкомнатную квартиру, планировал ремонт, но внезапно продал ее Олегу Сбродову. Вскоре Геннадия нашли мертвым. Отец погибшего, Юрий Наймушин, утверждал, что сына опоили и тем самым убили, ведь квартиру тут же выставили на продажу за более чем 2,6 миллиона рублей. Эта история стала основанием доследственной проверки, которая переросла в уголовное дело.
Организатору Олегу Сбродову вменяются убийство семи лиц из корыстных побуждений и с целью сокрытия иных преступлений, шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой, покушение на мошенничество, незаконное хранение взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Его сыну помимо участия в мошенничествах инкриминируют еще и разглашение тайны частной жизни с использованием служебного положения, а также превышение должностных полномочий. Павел Андреев обвиняется в трех завершенных аферах и одном покушении на мошенничество, а Олег Мещеряков — в шести таких преступлениях. Ирину Булычеву обвиняют в одном эпизоде мошенничества в составе ОПГ.
Сегодня стало известно, что в московском метро погиб 45-летний предприниматель из Липецка, владевший небольшой компанией в сфере грузоперевозок. Он перепутал платформы на станции «Выхино». В том месте проходит открытый участок метрополитена, и пройти от одной платформы к другой можно исключительно по надземному переходу, однако мужчина предпочёл более быстрый, как ему казалось, вариант. Он спрыгнул на рельсы и устремился на противоположную сторону, но в тот самый миг на перегон начал заезжать электропоезд.
22 июня во время пьяной драки двое мужчин 41 и 42 лет руками и ногами забили приятеля по голове. Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь — травмы оказались смертельными. Собутыльников задержали сотрудники регионального СК.
Накануне на Соколе, у старой автостанции прозвучали выстрелы. Неизвестный убил одну собаку, а вторую ранил. Погибшее животное было домашним. По этому факту полиция уже начала проверку.
Эту историю читатели GOROD48 восприняли неоднозначно.
«Следить нужно за своими животными, какого черта эта псина в ошейнике бегает сама по себе. До сих пор вспоминаю мальчика, который убегал от бродячих собак и попал под мусоровоз. Спасибо, тому кто предотвратил очередные нападения бездомных», — написал Ха.
«Бедные собаки! Найдите и накажите! Выздоровления раненой собаке!» — переживает Лена.
Неожиданное объявление, прикрепленное к забору, появилось на улице Фрунзе. Активный гражданин призывал липчан звонить в мэрию, чтобы чиновники починили переход, в котором испорчена ступенька. Кстати, мэрия Липецка располагается в соседнем квартале.
«Какой культурный горожанин (ка). На месте мэрии за один только этот факт надо помочь», — считает Изумительно.
«Интересно, а можно ли дозвониться по этим номерам. Да, стыдно за департамент города, если стали такие плакаты выставлять. Хотя, мысль хорошая, вместо обращений в приложении „Решаем вместе“ ставить по городу такие плакаты. Может быть и руководителям города стыдно станет», — думает Житель.
Завтра немного похолодает. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке температура составит от +21 до +23 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.
И обратите внимание губернатор Игорь Артамонов перестал публиковать в соцсетях информацию о введении/отмене только красного уровня воздушной опасности. Про желтый по-прежнему будут сообщать каналы 112 и МЧС.
Уже в ближайшую пятницу перекроют часть улицы Фрунзе, ее сделают пешеходной до конца недели для празднования Дня молодежи. И уже начали украшать.
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