В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций

Мигранты и липецкие активисты встретились совершенно случайно

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Как рассказали на своих ресурсах представители славянских объединений «Полк» и «Северный человек. Липецк», на них совершили нападение четверо мигрантов.В четверг у одного из городских кафе встретились представители двух общественных организаций – Даниил Бусловский, возглавляющий «Полк», и Александр Беленко, возглавляющий региональное отделение движения музыканта и общественника Миши Маваши «Северный человек».Как они рассказывают, это была просто деловая встреча, Александр Беленко даже не успел заглушить машину. Из чайханы, расположенной рядом вышли четверо мигрантов, которые направились к ним. Как поделился в беседе с GOROD48 Александр Беленко, они скорее всего подумали на друзей, что это таксисты и стали требовать отвезти их по домам. Но при этом, по его словам, на них сыпались оскорбления по национальному признаку.На ресурсе «Полка» администратором приводится этот непечатный монолог с упоминанием коренной российской нации в оскорбительной форме, с упоминанием матерей.Как рассказывает Александр Беленко на выложенном на странице сообщества «Северный человек. Липецк» видео, и подтверждает это GOROD48 в личной беседе, один из мигрантов при этом замахивался на товарищей, и вся компания вышедшая из чайханы на них начала прыгать. Завязалась драка. Беленко и Бусловский, к слову, спортсмены, обратили двоих мигрантов в бегство, а других удерживали до приезда полиции.В полиции Бусловский и Беленко написали соответствующие заявления. Во время драки Александр Беленко сломал палец на ноге.- Наверное задел бордюр, - поделился он. - Насколько мне известно, дело не возбуждено, проводится проверка.Как сообщает своим подписчикам в видеообращении Александр Беленко, в полиции мигранты заявляют, что русские ударили их первыми и они только защищались.Беленко это отвергает.- Есть видео и снятого людьми стороны, и уличного наблюдения, изъятого полицией, что именно мигранты направляются к нам, затевают конфликт, бросаются на нас.