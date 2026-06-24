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Общество
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17 минут назад
Липчанин погиб под колесами электропоезда московского метрополитена
Трагедия произошла на станции «Выхино».
Поданным издания, 45-летний предприниматель из Липецка, владевший небольшой компанией в сфере грузоперевозок, перепутал платформы на станции «Выхино». В том месте проходит открытый участок метрополитена, и пройти от одной платформы к другой можно исключительно по надземному переходу, однако мужчина предпочёл более быстрый, как ему казалось, вариант. Он спрыгнул на рельсы и устремился на противоположную сторону, но в тот самый миг на перегон начал заезжать электропоезд.
Заметив надвигающийся состав буквально в нескольких метрах, мужчина попытался в последний момент укрыться под краем платформы, однако избежать касательного удара ему не удалось. Мужчина получил множественные тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.
Прибывшая на вызов бригада скорой помощи доставила пострадавшего в карету реанимации, однако спасти его не удалось — по дороге в больницу он скончался, не приходя в сознание.
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