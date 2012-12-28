В региональном минздраве проведут проверку по жалобе на долгое ожидание «скорой помощи» на месте ДТП
Липецкая вечЁрка: ограничение продажи бензина, лифт за свой счет и криминальный возлюбленный
В Липецке начался процесс над преступным сообществом, которое обвиняют в смерти семи человек
Происшествия
123
сегодня, 17:49
3
У усманца изъяли более 16,5 тысячи пачек контрафактных сигарет
Мужчину оштрафовали на полмиллиона, а контрафакт теперь уничтожат.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, почти два года назад — в августе 2024 года мужчина приобрел для продажи у неизвестного в Усмани свыше 16,5 тысячи пачек контрафактных сигарет на сумму более 2,1 миллиона рублей. Нелегальный товар он перевез в две торговые точки, где его обнаружили и изъяли полицейские.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. Контрафактные сигареты теперь уничтожат.
1
0
0
1
0
Комментарии (3)