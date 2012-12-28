У усманца изъяли более 16,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

Мужчину оштрафовали на полмиллиона, а контрафакт теперь уничтожат.

47-летний житель Усманского округа оштрафован на полмиллиона рублей за хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, почти два года назад — в августе 2024 года мужчина приобрел для продажи у неизвестного в Усмани свыше 16,5 тысячи пачек контрафактных сигарет на сумму более 2,1 миллиона рублей. Нелегальный товар он перевез в две торговые точки, где его обнаружили и изъяли полицейские.В суде мужчина признал вину и раскаялся. Контрафактные сигареты теперь уничтожат.